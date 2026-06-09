Dosar penal pentru propagandă de război: administratorul unui cont viral de TikTok, reținut

Un bărbat de 33 de ani, administrator al unui cont viral de TikTok, este cercetat într-o cauză penală pornită pentru propaganda războiului, activitatea sa fiind documentată de Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și Direcția Urmărire Penală a INI, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore, iar la 8 iunie, acestuia i-a fost înaintată învinuirea și i-a fost atribuit statutul de învinuit, scrie anticoruptie.md

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), bărbatul este suspectat că a publicat în mod repetat, pe TikTok, YouTube și alte platforme online, materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, ar instiga la război, la extinderea conflictelor armate, precum și la ură și discriminare socială.

La sfârșitul săptămânii trecute, oamenii legii au efectuat percheziții în automobilul utilizat de suspect, de unde au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și mai multe cartele SIM.

Conform legislației în vigoare, pedeapsa pentru asemenea infracțiune este de până la 75 de mii de lei sau închisoare de până la 6 ani.