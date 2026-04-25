Zeama de varză – Beneficii uimitoare pentru sănătate și cum să o consumi corect

Zeama de varză este unul dintre acele leacuri tradiționale românești care au trecut testul timpului. Folosită de bunicii noștri atât pentru gustul său unic, cât și pentru proprietățile sale terapeutice, această băutură simplă este astăzi redescoperită și recomandată chiar și de nutriționiști. Preparată prin fermentarea verzei cu sare, zeama de varză conține o combinație unică de vitamine, minerale și probiotice naturale.

În ultimele decenii, cercetările au confirmat ceea ce medicina populară știa deja: consumul regulat de zeamă de varză poate aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Dacă îți dorești o metodă naturală de detoxifiere, întărire a imunității și îmbunătățire a digestiei, acest elixir simplu poate fi răspunsul.

Beneficii principale ale zemei de varză

1. Îmbunătățește digestia

Zeama de varză este bogată în probiotice – bacterii benefice care ajută la echilibrarea florei intestinale. Acestea contribuie la o digestie mai bună, reduc balonarea și combat constipația. Consumată dimineața pe stomacul gol, ajută la stimularea tranzitului intestinal și la eliminarea toxinelor.

2. Detoxifiază ficatul și rinichii

Datorită conținutului de antioxidanți și compuși sulfurosi, zeama de varză sprijină ficatul în procesul de neutralizare a toxinelor. În același timp, efectul său diuretic blând ajută la curățarea rinichilor și la eliminarea excesului de apă din organism.

3. Susține imunitatea

Vitamina C, prezentă din abundență în zeama de varză, ajută la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea răcelilor. În sezonul rece, consumul regulat poate reduce riscul infecțiilor respiratorii.

4. Ajută la reglarea tensiunii arteriale

Zeama de varză conține potasiu, un mineral esențial pentru sănătatea inimii. Acesta ajută la relaxarea vaselor de sânge și la menținerea unei tensiuni arteriale normale.

Cum să consumi zeama de varză

Pentru a beneficia de toate proprietățile sale, este recomandat să bei un pahar de 150–200 ml dimineața, pe stomacul gol, timp de 7–14 zile. Gustul său poate fi intens, dar corpul tău îți va mulțumi.

Dacă nu ești obișnuită cu gustul acrișor și sărat, începe cu cantități mai mici și crește treptat. Poți adăuga și câteva felii de lămâie pentru un plus de aromă și vitamina C.

Precauții și contraindicații

Deși este un remediu natural, zeama de varză nu este recomandată în exces persoanelor cu:

hipertensiune arterială severă (din cauza conținutului de sare),

afecțiuni renale grave,

gastrită hiperacidă (poate crește aciditatea).

Ca în orice tratament naturist, moderația este cheia.

Cum să prepari acasă zeama de varză

Ingrediente:

1 varză mare sau 2 verze mici

2 linguri sare grunjoasă

apă rece, fiartă și răcită

Mod de preparare:

Spală varza și taie-o în sferturi. Pune bucățile de varză într-un borcan mare sau butoi mic. Adaugă sarea și toarnă apă cât să acopere complet varza. Acoperă vasul și lasă-l la fermentat la temperatura camerei timp de 5–7 zile. Strecoară lichidul și păstrează-l la frigider.

Concluzie

Zeama de varză este un dar simplu al naturii, cu beneficii impresionante pentru sănătate. Folosită cu înțelepciune, poate deveni aliatul tău în detoxifiere, întărirea imunității și menținerea unei digestii sănătoase.

SURSA: valentinavnb.ro