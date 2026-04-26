Regia Apă-Canal Soroca, obligată de Primărie și Consiliu, prin instanță, să achite peste 700 mii de lei

SA „Regia Apă-Canal Soroca”, aflată în proces de insolvabilitate, a fost obligată de Judecătoria Soroca să achite Primăriei municipiului Soroca peste 737 de mii de lei, reprezentând redevențe contractuale restante și penalități acumulate în ultimii ani. Decizia a fost pronunțată la 23 aprilie 2026, după ce Consiliul Municipal Soroca și Primăria municipiului Soroca au acționat în judecată operatorul responsabil de serviciile de apă și canalizare din municipiu.

Instanța a admis integral cererea depusă de autoritățile locale și a dispus încasarea sumei de 549.777 de lei cu titlu de redevență pentru anul 2023 și perioada ianuarie–martie 2024, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, semnat la 24 mai 2022. Pe lângă aceasta, întreprinderea trebuie să achite și penalități de 188.206,88 lei pentru restanțele aferente anului 2022 și perioadei anului 2023.

Dosarul readuce în atenție situația financiară dificilă a întreprinderii municipale, care se află deja în proces de insolvabilitate. Regia Apă-Canal Soroca, fondată de Consiliul Municipal Soroca, gestionează unul dintre cele mai importante servicii publice din municipiu, iar acumularea datoriilor ridică întrebări privind sustenabilitatea financiară și capacitatea de administrare a infrastructurii de apă și canalizare.

Judecătoria Soroca a mai dispus ca societatea să achite în folosul statului o taxă de stat de 22.689,49 lei și o taxă de timbru de 200 de lei. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului.

În ultimii ani, dificultățile financiare ale operatorului de apă și canalizare au fost discutate în repetate rânduri la nivel local, în contextul necesității investițiilor în infrastructură și al problemelor legate de gestionarea serviciilor publice. Decizia instanței ar putea avea implicații directe atât asupra relației dintre administrația locală și operator, cât și asupra viitoarelor politici de administrare a serviciilor de apă și canalizare din municipiul Soroca.