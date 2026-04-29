De acum înainte pacienții au…voce!

La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a avut loc un eveniment inedit – Ministerul Sănătății a lansat oficial platforma națională „Vocea pacientului”, care este un instrument digital inovator creat pentru colectarea opiniilor și experiențelor pacienților, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și de a face sistemul de sănătate mai transparent, mai responsabil și mai apropiat de nevoile reale ale cetățenilor.

De acum înainte, orice cetățean din Republica Moldova va putea împărtăși de acum experiențele sale privind serviciile medicale prin intermediul platformei, prin completarea unui chestionar despre calitatea serviciilor, interacțiunea cu personalul medical, informarea despre drepturi și responsabilități ca pacient și alte aspecte relevante. Platforma oferă un mecanism sigur și accesibil, care protejează confidențialitatea utilizatorilor și reduce teama de eventuale consecințe, una dintre barierele frecvent întâlnite în exprimarea conexiunii inverse în sistemul medical.

Până la finalul anului, platforma va fi testată în 109 instituții medico-sanitare publice din Republica Moldova și marchează un moment important în procesul de transformare digitală a sistemului de sănătate și se înscrie în implementarea Programului național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030.

Platforma „Vocea pacientului” este dezvoltată în cadrul proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizarea socială”, implementat de Crucea Roșie din Elveția în parteneriat cu Ministerul Sănătății, AO „CASMED” și AO „HOMECARE”, cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției. (Foto: Provincial.nd)