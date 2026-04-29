Inteligența artificială este mai scumpă decât angajații în 2026. De ce continuă companiile să investească miliarde în AI

Deși valul de concedieri din industria tech ar putea sugera că inteligența artificială începe să înlocuiască oamenii, realitatea economică din culise spune o poveste diferită.
În acest moment, utilizarea AI nu doar că nu reduce costurile companiilor, ci le crește semnificativ. Un executiv de top din industrie atrage atenția că infrastructura necesară pentru rularea modelelor avansate este, în multe cazuri, mai costisitoare decât salariile angajaților.
În paralel, marile companii continuă restructurările. Giganți din tehnologie au anunțat concedieri masive și reducerea planurilor de recrutare, invocând nevoia de eficientizare și redirecționarea resurselor către investiții strategice, în special în AI. Cu toate acestea, datele arată că această tranziție nu este, cel puțin deocamdată, una profitabilă din punct de vedere financiar.
AI vs angajați: de ce tehnologia nu este încă o soluție mai ieftină
Costurile ridicate vin în principal din infrastructura necesară pentru funcționarea inteligenței artificiale: puterea de calcul, centrele de date și consumul energetic. Toate acestea generează cheltuieli operaționale uriașe, care depășesc în multe situații costurile cu forța de muncă umană.
Un studiu realizat în 2024 a evidențiat faptul că automatizarea prin AI este rentabilă economic în mai puțin de un sfert dintre joburile analizate, în special în cele care implică procesare vizuală. În restul cazurilor, munca umană rămâne opțiunea mai ieftină și mai eficientă, scrie revista Fortune.
Mai mult decât atât, tehnologia nu este lipsită de riscuri. Există deja exemple în care utilizarea excesivă sau necontrolată a unor sisteme AI a dus la erori majore, inclusiv distrugerea unor baze de date sau a infrastructurii IT. Aceste incidente subliniază faptul că AI nu este încă suficient de matur pentru a funcționa complet autonom fără supraveghere umană.
Cu toate acestea, companiile nu dau înapoi. Investițiile globale în inteligență artificială au explodat, ajungând la sute de miliarde de dolari într-un singur an. Ritmul accelerat al cheltuielilor pune presiune pe bugetele interne, determinând unele organizații să își regândească strategiile financiare.
Paradoxul investițiilor în AI: cheltuieli record, beneficii încă neclare
În 2026, industria tech se confruntă cu un paradox evident: investițiile în AI cresc rapid, în timp ce beneficiile economice rămân incerte. Concedierile continuă, chiar dacă utilizarea tehnologiei nu a devenit încă mai ieftină decât munca umană.
Specialiștii consideră că această situație reprezintă un dezechilibru temporar. Costurile ridicate sunt alimentate de hardware scump și de cererea uriașă pentru resurse de calcul. În plus, modelele actuale de monetizare, bazate pe abonamente fixe, nu acoperă întotdeauna costurile generate de utilizatorii intensivi.
Pe termen lung, lucrurile ar putea să se schimbe radical. Estimările indică o scădere semnificativă a costurilor de operare pentru AI în următorii ani, în special datorită optimizării modelelor și dezvoltării infrastructurii. De asemenea, companiile ar putea trece la modele de tarifare bazate pe consum, ceea ce ar echilibra mai bine raportul cost-beneficiu.
Totuși, pentru ca inteligența artificială să devină cu adevărat o alternativă viabilă la forța de muncă umană, nu este suficient să fie mai ieftină. Ea trebuie să fie și fiabilă. Reducerea erorilor, eliminarea așa-numitelor „halucinații” și integrarea eficientă în procesele interne sunt condiții esențiale pentru adoptarea la scară largă.
Adopția AI este în creștere accelerată, tot mai multe companii testând sau implementând astfel de soluții. Însă drumul către o transformare completă a pieței muncii este încă lung. Momentan, inteligența artificială pare mai degrabă un instrument complementar decât un înlocuitor real al angajaților.