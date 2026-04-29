Inteligența artificială este mai scumpă decât angajații în 2026. De ce continuă companiile să investească miliarde în AI

Mai mult decât atât, tehnologia nu este lipsită de riscuri. Există deja exemple în care utilizarea excesivă sau necontrolată a unor sisteme AI a dus la erori majore, inclusiv distrugerea unor baze de date sau a infrastructurii IT. Aceste incidente subliniază faptul că AI nu este încă suficient de matur pentru a funcționa complet autonom fără supraveghere umană.

Cu toate acestea, companiile nu dau înapoi. Investițiile globale în inteligență artificială au explodat, ajungând la sute de miliarde de dolari într-un singur an. Ritmul accelerat al cheltuielilor pune presiune pe bugetele interne, determinând unele organizații să își regândească strategiile financiare.

Paradoxul investițiilor în AI: cheltuieli record, beneficii încă neclare

În 2026, industria tech se confruntă cu un paradox evident: investițiile în AI cresc rapid, în timp ce beneficiile economice rămân incerte. Concedierile continuă, chiar dacă utilizarea tehnologiei nu a devenit încă mai ieftină decât munca umană.

Specialiștii consideră că această situație reprezintă un dezechilibru temporar. Costurile ridicate sunt alimentate de hardware scump și de cererea uriașă pentru resurse de calcul. În plus, modelele actuale de monetizare, bazate pe abonamente fixe, nu acoperă întotdeauna costurile generate de utilizatorii intensivi.