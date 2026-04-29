Ce drumuri din raionul Soroca sunt propuse spre reparație în 2026? / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
358

Consilierilor raionali li se va propune la ședința din 6 mai 2026 un proiect de decizie privind modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 1/31 din 12.02.2026 „Cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2026. Subiectul a fost pus în discuție și la consultările publice organizate de Consiliul Raional Soroca.

Printre lucrările de reparație capitală a drumurilor, propuse pentru anul 2026, se regăsesc următoarele: L103 / Volovița – Vasilcău, 2,68 km, L99 / Regina Maria – Bulboci, 3,5 km, R14 / Tătărăuca Veche, 1,23 km, G38 – Nimereuca – Cerlina, 1,5 km, dar și reparația unui kilometru de trotuar adiacent drumului public de acces în satul Șeptelici.

Mai multe detalii le puteți afla din proiectul propus consilierilor spre votare.


Articolul precedentInteligența artificială este mai scumpă decât angajații în 2026. De ce continuă companiile să investească miliarde în AI
Articolul următorParcul auto al Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, completat cu 5 automobile noi
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.