Parcul auto al Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, completat cu 5 automobile noi

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică își consolidează capacitatea de intervenție în teritoriu, după ce parcul auto al instituției a fost completat cu cinci automobile noi. Mijloacele de transport au fost repartizate astăzi structurilor teritoriale din Bălți, Ialoveni, Orhei, Soroca și UTA Găgăuzia.

Noile unități de transport vor facilita deplasarea specialiștilor în instituțiile de învățământ din centrele raionale, dar și din sate și comune, unde aceștia oferă sprijin copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități. Astfel, intervențiile vor putea fi realizate mai rapid și mai eficient, direct în mediile în care se află beneficiarii.

Reprezentanții instituției subliniază că această investiție contribuie la creșterea capacității echipelor de a efectua evaluări și de a oferi asistență psihopedagogică la fața locului, reducând timpul de reacție și îmbunătățind accesul la servicii.

„Investiția în mobilitate înseamnă, de fapt, investiție în incluziune. Prin aceste dotări, serviciile devin mai aproape de beneficiari, iar copiii au parte de mai multe oportunități de dezvoltare”, au menționat responsabilii.

Autoritățile își propun, în continuare, să dezvolte un sistem educațional incluziv, în care fiecare copil să beneficieze de sprijinul necesar pentru a-și valorifica potențialul.

