Opt profesori din Soroca au fost premiați la concursul raional „Pedagogul Anului 2026” / VIDEO

Cei mai buni profesori din raionul Soroca au fost premiați astăzi în cadrul concursului „Pedagogul Anului”, etapa raională. Evenimentul a avut loc în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca, începând cu ora 14:00, și a fost organizat de Direcția Învățământ.

În cadrul ceremoniei, opt cadre didactice din patru instituții de învățământ au primit diplome de onoare și premii bănești. Organizatorii au menționat că premiile reflectă munca, implicarea și rezultatele obținute la clasă.

Câștigătorii acestei etape sunt:

La categoria educație timpurie, Mihalcean Valentina de la IET „Prichindel” Soroca a obținut locul II.

La învățământ primar, Nitrean Cristina de la IPLT „P. Rareș” a câștigat locul I. Locul II a fost obținut de Borziac Viorica de la IPG Bulboci, iar locul III de Vetreniuc Ruslana de la IPG „Andrei Porcescu” din satul Căinarii Vechi.

La categoria gimnaziu, Cojocaru Parascovia de la IPG Bulboci a obținut locul I. Bejan Vera de la IPG „Andrei Porcescu” din satul Căinarii Vechi și Revenco Victoria de la IPLT „P. Rareș” au obținut locul II, iar Rotari Marin de la IPG Schineni s-a clasat pe locul III.