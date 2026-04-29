„Denim Day” marcat de angajații Agenției de Asistență Socială Nord-Est

Angajații Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Est au marcat astăzi Campania internațională „Denim Day” printr-un gest simplu, dar cu un mesaj puternic. Aceștia au purtat blugi pentru a arăta solidaritate față de victimele violenței sexuale.

Acțiunea face parte dintr-o campanie globală care își propune să combată stereotipurile și stigmatizarea victimelor. Prin acest gest, specialiștii au transmis un mesaj clar de susținere și implicare civică.

Reprezentanții instituției au informat și despre Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete. Linia gratuită 0 8008 8008 poate fi apelată din orice rețea din Republica Moldova.

Prin acest serviciu, femeile și fetele pot primi consiliere psihologică primară, informații despre drepturi și servicii, dar și asistență juridică de bază. De asemenea, pot beneficia de mediere și pot fi direcționate către centre specializate.

Prin astfel de acțiuni, autoritățile își propun să crească nivelul de informare și să încurajeze victimele să ceară ajutor.