Atelier de lucru la Soroca privind implementarea Planului de acțiuni pentru sănătate / GALERIE FOTO

La data de 29 aprilie 2026, în raionul Soroca s-a desfășurat un atelier de lucru dedicat consolidării eforturilor intersectoriale în domeniul sănătății publice. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Sănătate Publică Soroca, în conformitate cu Programul Teritorial de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare pentru anii 2024–2027.

Scopul principal al atelierului a fost planificarea și implementarea acțiunilor de promovare a sănătății, având la bază Profilul de Sănătate al populației raionului Soroca. Activitatea face parte din etapa a doua, faza a treia a Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

1 de 30

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice locale, ai instituțiilor medicale, educaționale și sociale, precum și ai altor structuri relevante din teritoriu. Participanții au analizat situația actuală privind sănătatea populației și au discutat măsuri concrete pentru prevenirea bolilor netransmisibile, prin implicarea activă a comunității și promovarea unui stil de viață sănătos.

Organizarea atelierului a fost susținută în cadrul Proiectului „Viață Sănătoasă”, implementat cu sprijinul partenerilor internaționali, având ca obiectiv reducerea impactului bolilor netransmisibile asupra populației.

Reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Soroca au subliniat importanța colaborării între instituții și implicarea comunității în luarea deciziilor bazate pe date, pentru a asigura dezvoltarea unor politici eficiente de sănătate publică.

Evenimentul se înscrie într-o serie de acțiuni menite să contribuie la crearea unor comunități mai sănătoase și mai informate în raionul Soroca.