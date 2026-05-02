Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova și-a exprimat nemulțumirea față de decizia administrației Penitenciarului 13 de a refuza primirea unui colet destinat bașcanei Evghenia Guțul. Coletul ar fi conținut produse alimentare și mesaj special din partea lui Oleg Ozerov. Într-o reacție pentru newsmaker.md, Administrația Națională a Penitenciarelor a explicat că refuzul are la bază „prevederi legale și procedurale”, scrie anticoruptie.md.

Conform unui comunicat al misiunii diplomatice, coletul a fost trimis pe 30 aprilie și conținea produse alimentare, literatură și o scrisoare personală din partea lui leg Ozerov.

Ambasada Rusiei a publicat scrisoarea transmisă de Oleg Ozerov bașcanei, care ispășește pedeapsa pentru finanțare ilegală a unui partid politic.

Într-un comentariu pentru newsmaker.md, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a explicat că refuzul se bazează pe prevederile Codului de executare, care prevede că o persoană condamnată poate primi un singur colet pe săptămână, iar Evghenia Guțul ar fi beneficiat deja de acest drept în perioada de referință.