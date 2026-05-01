VIDEO: Un robot umanoid a urcat pe scenă alături de o orchestră clasică. Sophia vrea să înțeleagă „experiența umană” a artei

O voce artificială într-un concert clasic

Pentru echipa artistică, provocarea nu a fost doar ca robotul Sophia să cânte, ci să fie integrată într-un spațiu muzical asociat în mod tradițional cu emoția, expresivitatea și interpretarea umană. Jovanka V. Wilsdorf, director muzical și coach artistic al proiectului, a explicat că procesul a presupus mai multe ajustări pentru ca robotul să poată aborda un stil vocal apropiat de cel clasic, fără să-și piardă particularitatea.

Sophia nu a fost prezentată ca un înlocuitor al artiștilor umani, ci ca un experiment artistic. Concertul a inclus și secvențe vizuale generate cu AI, tehnologie motion capture și un duet între un dansator uman și un avatar digital. Toate aceste elemente au fost puse împreună pentru a testa felul în care inteligența artificială poate completa, nu neapărat înlocui, formele consacrate de artă.

„Nu simt emoțiile ca oamenii, dar vreau să creez conexiune”

În timpul concertului, Sophia s-a adresat direct publicului și a vorbit despre diferența dintre emoția umană și felul în care un robot poate simula o formă de conexiune artistică. Ea a spus că, deși nu trăiește emoțiile la fel ca oamenii, încearcă să recreeze acea legătură cât mai autentic posibil.