Mai – Luna națională de profilaxie a bolilor diareice acute, intoxicațiilor alimentare și holerei

Anual, în perioada 1-31 mai, în Republica Moldova se desfășoară Luna națională de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicațiilor alimentare și holerei, în vederea promovării cunoștințelor privind maladiile cu factor de transmitere alimentar și hidric și a măsurilor de prevenire a cazurilor de boală, a izbucnirilor în rândul populației generale și în colectivități organizate. Astfel, Agenția Națională pentru Sănătate Publică desfășoară activităţi de informare, educare și comunicare pentru populaţie și personalul unor instituții.

BDA pot fi transmise prin intermediul apei sau a produselor alimentare contaminate cu agenți patogeni la diferite etape ale lanțului de producere, depozitare, transportare sau consum. Peste 200 de boli sunt cauzate de consumul de alimente sau apă contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice.

La nivel global, anual, își pierd viață din cauza BDA peste 400 mii de copii sub 5 ani și circa 50 de mii de copii cu vârste de 5 – 9 ani, maladiile respective fiind a treia cauză de deces în rândul copiilor sub 5 ani.

În Republica Moldova, anual, se înregistrează cca 16-20 mii cazuri de BDA, inclusiv cu până la 10 decese printre copiii sub vârsta de 5 ani şi adulţi. În structura morbidităţii, în 75% din cazuri, predomină copiii de 0-17 ani. De asemenea, anual se înregistrează de la 10 până la peste 20 de izbucniri epidemice în grup.

În grupul BDA sunt incluse infecțiile cu mecanismul de transmitere fecal-oral (holera, dizenteria, infecţia rotavirală, salmoneloza, febra tifoidă, yersinioza etc.).

Semnele clinice ale acestui grup de nozologii sunt diferite, dar pot fi şi comune, inclusiv febră până la 40°C, dureri în abdomen, greţuri, vomă, scaun lichid (cu sânge, mucus, apos) cu frecvenţă până la 20-30 ori pe zi, slăbiciuni generale, cefalee. În unele cazuri, se dezvoltă septicemia, deshidratarea şi respectiv, şocul toxico – infecţios. La copii, mai ales până la 1 an, semnele clinice se dezvoltă mai repede decât la adulţi şi respectiv, starea sănătăţii se poate agrava în timp scurt.

Perioada de incubaţie este perioada de la pătrunderea agentului etiologic în organismul uman până la dezvoltarea semnelor clinice. La diferite forme nozologice această perioadă diferă de la 30 minute până la 3-7 zile, la yersinioză, febra tifoidă – până la 3 săptămâni.

Sursa de infecţie pentru o parte din BDA (dizenterie, infecţia rotavirală, febra tifoidă, etc.) este omul. Pentru alt grup de boli (salmoneloza, yersinioza, febra paratifoidă B şi C), sursele de infecţie sunt şi animalele, păsările, rozătoarele.

În Republica Moldova, creşterea sezonieră a morbidităţii prin BDA se atestă în perioada caldă a anului (lunile iunie-septembrie). Omul se poate infecta prin diverse căi, inclusiv:

pe cale alimentară – prin consumul alimentelor contaminate,

habituală – prin intermediul obiectelor contaminate și a nerespectării regulilor de igienă personală,

hidrică – prin consumul sau scăldatul în apa contaminată.

La unele nozologii (infecția rotavirală) se realizează și calea aerogenă de transmitere.

Măsurile cheie pentru prevenirea BDA includ:

alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață și continuarea alăptării până la 2 ani și mai mult;

imunizarea copiilor contra infecției rotavirale;

spălarea mâinilor cu săpun după folosirea WC şi înainte de luarea mesei;

spălarea abundentă sub apă curgătoare a fructelor şi legumelor ce se folosesc în alimentație fără prelucrare termică;

evitarea procurării produselor alimentare și a materiei prime în locurile neautorizate, fără condiţii de păstrare adecvate;

curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor de bucătărie şi inventarului (cuţite, platouri etc.) folosit la prepararea bucatelor;

plasarea separată, respectând principiul de vecinătate, a produselor gata şi materiei prime în frigider;

folosirea ustensilelor de bucătărie separate pentru tranşarea produselor gata şi materiei prime;

respectarea regimului de prelucrare termică a produselor alimentare şi a termenilor de păstrare;

prevenirea pătrunderii în casă, mai ales la bucătărie a muştelor, insectelor de bucătărie, şoarecilor;

utilizarea apei potabile doar din surse sigure;

utilizarea pentru scăldat doar a bazinelor acvatice amenajate în acest scop.

Pentru a evita izbucnirile în masă a BDA și intoxicațiilor alimentare, se interzice:

organizarea festivităţilor în localuri unde lipsesc condiţii de igienă elementare (facilități pentru spălarea mâinilor, WC, săpun, seturi suficiente de veselă de bucătărie, capacităţi limitate de păstrare a produselor alimentare etc.);

prepararea bucatelor cu 2-3 zile înainte de eveniment;

folosirea ouălor, inclusiv de gâscă şi raţe pentru pregătirea cremelor şi dulciurilor fără prelucrare termică;

implicarea în procesul pregătirii bucatelor a persoanelor cu semne clinice de BDA şi alte maladii infecţioase.

În cazul apariţiei primelor semne clinice de BDA, evitați autotratamentul, adresați-vă medicului de familie sau apelați 112.