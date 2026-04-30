Crima de la Beriozchi. Unul din dosarele pornite – remis în judecată

Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, anunță finalizarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată a unei cauze penale privind omorul unui bărbat, comis în anul 2011 în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi.

Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada 24–26 decembrie 2011, un bărbat în vârstă de 63 de ani, aflându-se la domiciliul său din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, în urma unui conflict izbucnit cu victima privind remunerarea pentru munca prestată în gospodăria sa, i-ar fi aplicat acesteia multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului, provocându-i leziuni incompatibile cu viața.

Conform probelor administrate, după comiterea infracțiunii, învinuitul ar fi înhumat clandestin cadavrul victimei pe teritoriul propriei gospodării, în scopul ascunderii urmelor infracțiunii, informează procuratura.md.

În urma unui șir de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, inclusiv cu participarea agenților sub acoperire, osemintele victimei au fost depistate și ridicate în cadrul unei percheziții efectuate în luna ianuarie 2026.

Ca urmare a acțiunilor complexe de urmărire penală și a expertizelor judiciare dispuse, procurorii au acumulat probe suficiente pentru trimiterea cauzei în judecată.

În vederea asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, la demersul procurorului a fost aplicat sechestru asupra bunurilor imobile ale învinuitului, în valoare totală de peste 3,5 milioane de lei.

Persoana vizată este învinuită de săvârșirea infracțiunii de omor intenționat comis în circumstanțe agravante.

Reamintim că, sub conducerea procuraturii, în privința aceluiași învinuit sunt investigate și alte cauze penale aflate în prezent în derulare.

Menționăm că, potrivit legii, orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.