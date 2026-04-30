Un bărbat, condamnat la 10 ani de detenție – promitea locuri de muncă și salarii mari în Cehia, dar exploata oamenii în condiții inumane:

Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 41 de ani, locuitor al unei localități din raionul Anenii Noi pentru comiterea infracțiunii de obținere a muncii de la o persoană împotriva voinței ei, prin constrângere sau înșelăciune (art. 168 din Codul penal – munca forțată).

Recent, Judecătoria Căușeni, sediul Anenii Noi a pronunțat sentința prin care inculpatul a fost recunoscut vinovat de comiterea faptei indicate, fiind condamnat la 10 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de întreprinzător pe un termen de 5 ani.

Potrivit probelor acumulate, în perioada ianuarie – iulie 2017, inculpatul, aflându-se la acel moment în Republica Cehă, a comunicat cu mai multe persoane prin intermediul rețelelor de socializare, promițându-le loc de muncă, salariu constant și condiții de trai, cu intenția de a-i înșela.

Astfel, începând din luna ianuarie 2017, a asigurat încadrarea ilegală în câmpul muncii a 6 persoane, fiind cazate în condiții improprii, fără utilități adecvate, și au fost puse la muncă imediat, fără încheierea contractelor promise.

Conduita inculpatului a constat într-o inducere deliberată în eroare, realizată atât prin prezentarea unor circumstanțe false — precum salarii mari, existența contractelor de muncă și legalitatea angajării — cât și prin omisiunea de a comunica situația reală, inclusiv lipsa unui angajator dispus să îi angajeze legal, lipsa resurselor financiare pentru achitarea salariilor și condițiile precare de cazare. Aceste circumstanțe au determinat victimele să presteze muncă în condiții pe care nu le-ar fi acceptat dacă ar fi cunoscut situația reală.

Inculpatul s-a eschivat de la urmărirea penală, fiind anunțat în căutare internațională și extrădat în anul 2021 din Republica Cehă.

Acesta nu și-a recunoscut vinovăția.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă hotărârii judecătorești de condamnare.