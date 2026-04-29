Start vaccinării antirabice a vulpilor. Recomandări importante pentru populație

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), a demarat Campania I de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică. Acțiunea se va desfășura în perioada 29 aprilie – 08 mai 2026, prin distribuție manuală de momeli vaccinale antirabice.

Procesul de imunizare constă în distribuirea manuală a momelilor vaccinale de către medicii veterinari ai ANSA, în colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice, reprezentanții întreprinderilor silvice și membrii Societății Vânătorilor și Pescarilor.

Recomandări importante!

!Timp de două săptămâni după distribuirea momelilor, se recomandă supravegherea strictă a câinilor și pisicilor. Accesul liber al acestora în zonele de vaccinare trebuie limitat, pentru a preveni consumul momelilor destinate vulpilor. Deși vaccinul este destinat exclusiv faunei sălbatice, acesta nu este dăunător pentru câini sau pisici în cazul unui consum accidental.

! Dacă găsiți o momeală intactă, într-o zonă unde nu sunt copii sau animale de companie, lăsați momeala în acel loc.

! Dacă găsiți momeala într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie, protejați mâinile cu ajutorul mănușilor și, cu ajutorul unei pungi de plastic, luați momeala și plasați-o într-o zonă împădurită.

! Dacă găsiți o momeală al cărei ambalaj (înveliș) este desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de mănuși, plasați momeala într-o pungă de plastic și anunțați medicul veterinar pentru a ridica momeala respectivă.

Acțiunile aferente acestui Program de eradicare a rabiei sunt cofinanțate de Uniunea Europeană și au drept obiectiv principal diminuarea progresivă a rabiei în Republica Moldova până la obținerea statutului de țară liberă de această boală.

Campanii similare de vaccinare antirabică a vulpilor au fost organizate în Republica Moldova și în anii anteriori, inclusiv în 2024 și 2025, în cadrul aceluiași program multianual de eradicare a rabiei.

Detalii despre momelile vaccinale antirabice utilizate sunt disponibile în Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar: https://www.ansa.gov.md/registrul/rabadrop.html