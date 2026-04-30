Situație periculoasă în trafic la Soroca: O mașină nu a oprit la o trecere pentru pietoni de lângă un liceu / VIDEO

La redacția „Observatorul de Nord” ne-a fost trimisă o secvență video filmată pe strada Ștefan cel Mare din Soroca, în preajma Liceului Teoretic „Petru Rareș”. Un automobil marca Haval, a ignorat indicatorul rutier care atenționa că urmează o trecere pentru pietoni și nu a frânat când a văzut că mașina de pe prima bandă s-a oprit.

Sectorul de drum are asfaltul renovat recent, iar marcajul încă nu a fost aplicat. cu toate acestea, indicatorul atenționa șoferii că urmează o trecere pentru pietoni. Deși persoanele începuseră să traverseze strada, automobilul nu a oprit, ci și-a continuat drumul. Din fericire mașina a fost observată de cele două tinere, care s-au oprit la timp.

În astfel de situații, poliția atenționează șoferii că trebuie să manifeste maximă atenție, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ și a trecerilor pentru pietoni, chiar dacă marcajul rutier nu este încă aplicat. Specialiștii în siguranță rutieră recomandă conducătorilor auto:

să reducă viteza imediat ce observă indicatorul „Trecere pentru pietoni”;

să fie atenți la comportamentul celorlalți participanți la trafic — dacă o mașină de pe o bandă oprește, există șanse mari ca un pieton să traverseze;

să evite depășirea sau traversarea în viteză a zonelor cu vizibilitate limitată;

să circule cu prudență sporită în apropierea școlilor, liceelor și grădinițelor;

să țină cont că lipsa marcajului rutier nu anulează existența trecerii pentru pietoni atunci când aceasta este semnalizată prin indicator;

să anticipeze reacțiile pietonilor, în special ale copiilor și tinerilor, care pot traversa rapid sau fără a estima corect viteza automobilelor;

să păstreze permanent o distanță suficientă pentru frânare în siguranță;

În astfel de cazuri, o fracțiune de secundă poate face diferența dintre un incident evitat și o tragedie.