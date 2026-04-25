Ziua Europei 2026 la Soroca: Orășelul European și concert cu Carla’s Dreams, Akord și Gabriel Nebunu

Soroca devine, pe 16 mai, principalul centru de celebrare a Zilei Europei în Republica Moldova, găzduind Orășelul European și un concert de amploare, într-un context marcat de apropierea republicii de Uniunea Europeană și de oportunitățile oferite prin Planul UE de Creștere.

Ziua Europei 2026 va fi marcată în Republica Moldova printr-o serie de evenimente culturale, educative și interactive organizate de Delegația Uniunii Europene, împreună cu statele membre. Punctele centrale ale programului sunt Orășelul European din Chișinău, pe 9 mai, și cel din Soroca, programat pentru 16 mai.

„Este o onoare să celebrez pentru prima dată Ziua Europei în Republica Moldova, o țară care impresionează prin frumusețea sa, prin bogăția culturii și tradițiilor sale, prin potențialul său de creștere și, mai ales, prin oamenii săi extraordinari. Moldova traversează un moment istoric pe calea sa către Uniunea Europeană – un proces profund de transformare, menit să aducă beneficii concrete cetățenilor: investiții, locuri de muncă mai bune și mai multe oportunități. Să valorificăm pe deplin această oportunitate istorică – pentru pace, pentru libertate, pentru creștere”, a declarat Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.

La Soroca, evenimentul va avea loc pe strada Ștefan cel Mare 5, începând cu ora 14:00, și își propune să aducă mai aproape de cetățeni valorile europene, dar și beneficiile concrete ale sprijinului oferit de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea locală. Vizitatorii vor putea descoperi statele membre ale UE, diversitatea culturală și proiectele implementate cu suport european.

Programul include activități pentru toate categoriile de vârstă — de la jocuri și activități interactive pentru copii și tineri, până la momente dedicate adulților și seniorilor, precum dansuri și meșteșuguri populare. De asemenea, participanții vor avea ocazia să exploreze bucătăria europeană și să interacționeze cu reprezentanți ai proiectelor finanțate de UE.

Vizitatorii vor putea participa la întâlniri cu scriitoarea Ionela Hadârcă, care va oferi volumul „Prețul zâmbetului”, publicat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Evenimentul de la Soroca va culmina cu un concert dedicat promovării artiștilor din Republica Moldova. Pe scenă vor urca Gabriel Nebunu, formația Akord și Carla’s Dreams, într-un spectacol care își propune să aducă publicul mai aproape de diversitatea culturală contemporană.

Evenimentele dedicate Zilei Europei au loc într-un moment considerat crucial pentru Republica Moldova, marcat de avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și implementarea Planului UE de Creștere, menit să stimuleze economia și să sprijine reformele interne.

În perioada 9–31 mai, programul este completat de Festivalul de Film și Cultură Europeană, organizat în mai multe localități din țară, cu intrare gratuită pentru public.

Agenda evenimentelor este disponibilă pe https://eu4moldova.eu/europe-day-2026-ro/.