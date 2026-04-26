UE ar putea deschide calea aderării pentru Ucraina și Republica Moldova după plecarea lui Orbán

Uniunea Europeană este pregătită să deblocheze negocierile de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova, după ani de blocaje provocate de veto-ul premierului ungar Viktor Orbán. Oficialii europeni afirmă că primele „clustere” de negocieri — etapele-cheie ale procesului de aderare — ar putea fi deschise chiar în următoarele săptămâni, accelerând parcursul european al celor două state.

Publicația POLITICO scrie că Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderare în 2022, însă procesul a stagnat din cauza opoziției Budapestei. Situația se schimbă acum, după înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán și apropiata preluare a puterii de către liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, care a declarat că nu va bloca procesul obișnuit de aderare al Ucrainei și Moldovei la UE.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că după aprobarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, „acum este timpul să privim spre următorul pas”, referindu-se la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută în cadrul summitului liderilor europeni desfășurat în Ayia Napa, Cyprus, unde Costa a avut discuții cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy.

Potrivit vicepremierului ucrainean Taras Kachka, responsabil de dosarul aderării, Kievul se așteaptă ca primul cluster de negocieri să fie deschis în următoarele săptămâni, fiind vizată reuniunea miniștrilor afacerilor europene din 26 mai. El a precizat că Ucraina și Bruxelles-ul poartă deja negocieri informale, însă pentru lansarea oficială este nevoie de acordul unanim al celor 27 de state membre ale UE.

În același timp, Republica Moldova rămâne legată de parcursul Ucrainei, cele două candidaturi fiind tratate împreună de către Bruxelles. Un oficial moldovean a confirmat că Chișinăul se așteaptă la progrese în următoarele săptămâni și consideră esențial ca acestea să fie realizate înainte de vară.

Subiectul aderării are o miză majoră atât pentru securitatea regiunii, cât și pentru viitorul politic al Europei. Liderii europeni încearcă să transmită un semnal clar de sprijin pentru Ucraina, aflată în continuare în război cu Rusia, dar și pentru Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni economice și politice generate de conflictul din regiune.

Într-o declarație comună, Volodymyr Zelenskyy, António Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au cerut „deschiderea fără întârziere a clusterelor de negociere”.

Totuși, procesul nu va fi unul rapid. Bruxelles-ul insistă asupra reformelor privind statul de drept și combaterea corupției, iar unele state membre se tem că extinderea accelerată ar putea genera în viitor noi tensiuni interne similare celor provocate de Ungaria. Oficialii europeni subliniază însă că aderarea completă rămâne singurul scenariu discutat în prezent.

„Singurul model de aderare pe care îl urmărim este o aderare deplină, clasică și normală la Uniunea Europeană, conform metodologiei”, a declarat Taras Kachka.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a transmis că Ucraina nu apără doar propriul teritoriu, ci și valorile europene.

„Nu apărăm Europa doar simbolic — oameni mor cu adevărat. Noi apărăm valorile europene comune”, a spus liderul de la Kiev. „Cred că merităm calitatea deplină de membru al Uniunii Europene.”

Pentru Republica Moldova, accelerarea negocierilor ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a țării, într-un context geopolitic tensionat și cu alegeri strategice majore pentru viitorul regiunii.