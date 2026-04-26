Nu știai că, consumul moderat de alcool te face mai deștept?

Consumul de alcool reprezintă un subiect intens disputat dintotdeauna, fiind păreri care susțin că atunci când are loc în moderație poate aduce diverse beneficii. Iată că în urma unui studiu desfășurat recent au reieșit beneficii cognitive pentru cei care au consumat moderat alcool.

A existat și un alt studiu cu rezultate total opuse, respectiv că nicio cantitate de lichior, vin sau bere nu este sigură pentru sănătate; s-a indicat faptul că alcoolul reprezintă factorul principal de îmbolnăvire și deces prematur în intervalul de vârstă 15-49 ani la nivel mondial în 2016, cauzând aproape 1 din 10 decese.

În acest sens, Dr. Richard Isaacson, fondator al Clinicii de Prevenire pentru Alzheimer, subliniază “ceea ce știm cu siguranță este că prea mult alcool afectează creierul în mod semnificativ. Nu se cunoaște exact dacă un consum redus spre moderat poate fi protector în cazul anumitor persoane sau dacă abstinența totală reprezintă cea mai bună recomandare. Bazându-ne pe studiile conflictuale, nu cred că putem ști cu siguranță dacă un consum redus spre moderat este cea mai bună variantă pentru fiecare persoană în parte“.