Un bărbat de 31 ani a fost condamnat la doi ani de închisoare, pentru acte de huliganism

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 31 ani, pentru acte de huliganism. Potrivit materialelor cauzei, în seara lui 02 februarie 2024, o femeie și fiica ei în vârstă de 3 ani se întorceau de la un eveniment la domiciliu lor din mun.Chișinău. Urcând în scara blocului și mai apoi în ascensor, au dorit să iasă la etajul unde locuiau. La ieșire din lift, au observat haine pe jos, iar un bărbat, care era complet dezbrăcat, s-a apropiat de ele adresându-le cuvinte necenzurate și amenințări.

Pentru a evita contactul, femeia a tras copilei gluga pe cap și ambele au fugit în ascensor. Inculpatul a blocat ușa acestuia, cu un cuțit, și nu le-au permis să închidă liftul. Ulterior, a lovit în mod repetat ușa cu pumnii și picioarele. Imediat, acesta a recurs la acțiuni obscene în fața liftului.

Din cauza lamei, liftul a fost blocat, iar femeia și copilul au fost nevoite să stea blocate în jur de 30 de minute până la intervenția mecanicilor, care au înlăturat defecțiunile.

Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii incriminate și condamnat la o pedeapsă de 2 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md

Totodată, procurorii vor contesta sentința instanței în partea încadrării juridice potrivit art. 166 alin. (2) lit. b) și c) din Codul penal – lipsirea ilegală de libertate a două sau mai multor persoane, inclusiv a unui minor, capăt de acuzare pentru care a fost achitat.

Inculpatul a refuzat să facă declarații pe caz. Acesta nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind condamnat pentru alte 2 acte de huliganism.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, în condițiile legii.