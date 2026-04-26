„Povara” de a avea un copil prea deștept, care nu se poate concentra pe nimic. Ce ai de făcut?

Unii copii sunt atât de inteligenți, încât nu se pot concentra pe ceea ce au de făcut. Deși sunt foarte pregătiți în anumite domenii, le lipsește structura. IQ-ul ridicat al unui copil ar trebui să fie un prilej de bucurie, însă incapacitatea lui de gestionare a îndatoririlor și activităților pe care le are, devine o povară pentru mulți părinți.
Să vedem cum îți poți ajuta copilul să își transforme inteligența în succes?
Adesea capacitatea intelectuală a copiilor nu este reflectată în notele acestora. A fi inteligent nu înseamnă neapărat că vei primi 10 la fiecare materie. Mulți dintre copii nu pot găsi soluții creative la probleme și le lipsește concentrarea care devine o piedică în succesul educațional.
Metode prin care îți poți ajuta copilul să se focuseze asupra a ceea ce are de făcut
Concentrarea sau atenția este o abilitate esențială funcției executive. Dezvoltarea concentrării poate aduce beneficii copiilor în perioada de adolescență și ulterior la maturitate. Este nevoie ca tinerii să se concentreze pentru a îndeplini o sarcină specifică, pentru a asculta activ persoana care vorbește sau pentru a înțelege din mers informațiile, fără a le repeta.
Această abilitate este esențială în fiecare aspect al vieții copilului, de la școală, până la treburile casnice sau ieșirile cu prietenii. Lipsa de concentrare se reflectă adesea în temele școlare.
Dacă și tu ai un copil inteligent, însă întâmpină dificultăți de concentrare, iată cum îl poți ajuta să își gestioneze activitățile mai bine.
Cronometrează activitățile care necesită mai multă concentrare
Exercițiul este mama învățăturii, o strategie foarte importantă pentru dezvoltarea oricărei abilități. Îți poți ajuta copilul să înțeleagă mai bine cum se poate concentra, alocând o perioadă de, să zicem 20 de minute pentru o activitate, fără întreruperi sau distrageri externe.
Studiul pentru o anumită materie sau citirea unei cărți sunt doar câteva exemple din activitățile pe care le poți cronometra împreună cu copilul.
Ajută-ți copilul să fie stăpânul propriilor gânduri și sentimente
Îndeamnă-ți copilul să își conștientizeze propriile gânduri prin tehnici de respirație de relaxare. Respirația ajută mintea să se concentreze asupra unei sarcini sau asupra unei situații. Tot respirația este responsabilă cu autocontrolul și reducerea distracțiilor din medii în care trebuie să se concentreze.
Ajută-ți copilul să învingă lenea!
Lenea sau tergiversarea unei situații este cel mai mare inamic al concentrării. Amânarea responsabilităților este rezultatul unui interes scăzut pentru o sarcină. Adesea, atunci când copilul se simte grăbit din cauza termenilor limită, acesta nu se mai poate concentra pe calitatea muncii pe care trebuie să o depună, ci vede doar scopul final.
Împărțiți sarcina în mai multe părți pentru a ajuta copilul să se concentreze
O altă strategie eficientă pentru a crește concentrarea asupra unui anumit subiect este împărțirea sarcinii în mai multe părți. Este datoria părintelui să limiteze indicațiile și să le organizeze mult mai eficient.
Învățând să se concentreze mai bine, copilul tău își va folosi timpul și energia în mod eficient. Iar tu vei vedea îmbunătățiri clare în calitatea generală a muncii sale. De asemenea, va dezvolta relații sănătoase cu prietenii membrii familiei și semenii, doar concentrându-se și fiind atent la ceea ce au de spus ceilalți.
Nu în ultimul rând, un copil care știe să se concentreze este un copil care știe cum să gestioneze suferința mentală, fizică și emoțională și situațiile delicate, pentru că doar așa va găsi soluțiile potrivite!
