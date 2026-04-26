„Povara” de a avea un copil prea deștept, care nu se poate concentra pe nimic. Ce ai de făcut?

Metode prin care îți poți ajuta copilul să se focuseze asupra a ceea ce are de făcut

Concentrarea sau atenția este o abilitate esențială funcției executive. Dezvoltarea concentrării poate aduce beneficii copiilor în perioada de adolescență și ulterior la maturitate. Este nevoie ca tinerii să se concentreze pentru a îndeplini o sarcină specifică, pentru a asculta activ persoana care vorbește sau pentru a înțelege din mers informațiile, fără a le repeta.

Această abilitate este esențială în fiecare aspect al vieții copilului, de la școală, până la treburile casnice sau ieșirile cu prietenii. Lipsa de concentrare se reflectă adesea în temele școlare.

Dacă și tu ai un copil inteligent, însă întâmpină dificultăți de concentrare, iată cum îl poți ajuta să își gestioneze activitățile mai bine.

Cronometrează activitățile care necesită mai multă concentrare

Exercițiul este mama învățăturii, o strategie foarte importantă pentru dezvoltarea oricărei abilități. Îți poți ajuta copilul să înțeleagă mai bine cum se poate concentra, alocând o perioadă de, să zicem 20 de minute pentru o activitate, fără întreruperi sau distrageri externe.

Studiul pentru o anumită materie sau citirea unei cărți sunt doar câteva exemple din activitățile pe care le poți cronometra împreună cu copilul.

Ajută-ți copilul să fie stăpânul propriilor gânduri și sentimente

Îndeamnă-ți copilul să își conștientizeze propriile gânduri prin tehnici de respirație de relaxare. Respirația ajută mintea să se concentreze asupra unei sarcini sau asupra unei situații. Tot respirația este responsabilă cu autocontrolul și reducerea distracțiilor din medii în care trebuie să se concentreze.

Ajută-ți copilul să învingă lenea!

Lenea sau tergiversarea unei situații este cel mai mare inamic al concentrării. Amânarea responsabilităților este rezultatul unui interes scăzut pentru o sarcină. Adesea, atunci când copilul se simte grăbit din cauza termenilor limită, acesta nu se mai poate concentra pe calitatea muncii pe care trebuie să o depună, ci vede doar scopul final.

Împărțiți sarcina în mai multe părți pentru a ajuta copilul să se concentreze

O altă strategie eficientă pentru a crește concentrarea asupra unui anumit subiect este împărțirea sarcinii în mai multe părți. Este datoria părintelui să limiteze indicațiile și să le organizeze mult mai eficient.

Odată ce copilul va învăța să se concentreze acasă, acesta va pune bazele succesului educațional și nu numai. Pe toată durata vieții, productivitatea, relațiile și gestionarea stresului nu vor mai reprezenta piedici în evoluția copiilor.

Învățând să se concentreze mai bine, copilul tău își va folosi timpul și energia în mod eficient. Iar tu vei vedea îmbunătățiri clare în calitatea generală a muncii sale. De asemenea, va dezvolta relații sănătoase cu prietenii membrii familiei și semenii, doar concentrându-se și fiind atent la ceea ce au de spus ceilalți.

Nu în ultimul rând, un copil care știe să se concentreze este un copil care știe cum să gestioneze suferința mentală, fizică și emoțională și situațiile delicate, pentru că doar așa va găsi soluțiile potrivite!

