Un pahar „nevinovat” nu mai pare atât de nevinovat: studiul care leagă alcoolul moderat de schimbări în creier

Ce au observat cercetătorii

Studiul a inclus 45 de adulți sănătoși, cu vârste între 22 și 70 de ani, fără istoric de tulburare legată de consumul de alcool și fără episoade recente de băut excesiv. Participanții au răspuns la întrebări despre obiceiurile lor de consum din ultimul an, din ultimii trei ani și de-a lungul vieții.

În medie, participanții consumaseră aproximativ 21 de băuturi alcoolice pe lună de-a lungul vieții, iar intervalul analizat a fost între una și 54 de băuturi pe lună. În acest context, o băutură a fost echivalată cu aproximativ 14 grame de alcool pur, adică, în linii mari, o bere, un pahar mic de vin sau un shot de tărie.

Datele au fost comparate cu scanări RMN care au măsurat volumul și grosimea cortexului. Pentru 27 dintre participanți au fost disponibile și măsurători privind perfuzia cerebrală, adică fluxul de sânge din creier. Cercetătorii au observat că un consum mai ridicat de alcool era asociat cu un flux sanguin cerebral mai redus și cu o grosime corticală mai mică.