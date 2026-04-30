Marina Tauber, vești proaste de la ANI. Confiscări de 1,5 milioane de lei

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei în cazul ex-deputatei Marina Tauber. Verificările au vizat o perioadă de patru ani și au relevat că, în unele cazuri, cheltuielile au depășit veniturile declarate, generând solduri negative succesive. Averea dobândită ilegal urmează să fie confiscată prin intermediul instanței de judecată.

„Diferența substanțială a fost constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile efectiv realizate în perioada 1 aprilie 2020 – 10 decembrie 2024. În baza acestui act de constatare, în conformitate cu prevederile legale, cauza urmează a fi transmisă instanței de judecată competente, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. După rămânerea definitivă a actului de constatare, subiectului vizat îi vor fi încetate raporturile de muncă sau de serviciu, fiind decăzut din dreptul de a exercita funcții pentru o perioadă de 3 ani, cu includerea în Registrul de stat al persoanelor cu interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale”, se arată într-un comunicat ANI.

În septembrie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit-o vinovată pe Marina Tauber de patru capete de acuzare de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Condamnarea s-a pronunțat în lipsa fostei deputate, care s-a refugiat la Moscova.

Instanța a dispus prin cumul parțial al pedepselor – închisoare pe un termen de 7 ani și 6 luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de a exercita activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice pe un termen de 5 ani. De asemenea, în vederea executării pedepsei a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv, fiind anunțată în căutare. Totodată, instanța a dispus confiscarea specială a peste 206 milioane de lei, utilizate și destinate săvârșirii infracțiunii.

La sfârșitul anului 2022, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a impus sancțiuni, în baza Actului Magnitsky. Au fost vizate 21 de persoane implicate în acte de corupție și de organizare a acțiunilor de destabilizare, inclusiv Marina Tauber.

Un an mai târziu, deputata s-a pomenit și în black list-ul Uniunii Europene.

Tauber a fost decorată de președintele rus Vladimir Putin. „Ordinul Prieteniei” i-a fost înmânat de președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Veaceslav Volodin, la Moscova.