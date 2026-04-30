Aplicații practice în domeniul Protecției Civile la Soroca / GALERIE FOTO

Astăzi, în municipiul Soroca au avut loc aplicații practice în domeniul Protecției Civile. Activitatea s-a desfășurat conform Planului de activitate a Protecției Civile pentru anul 2026.

Exercițiile au inclus mai multe situații care pot apărea în realitate. A fost simulat un incendiu pe teritoriul Societății pe Acțiuni „ALFA-NISTRU” și la gunoiștea municipală. Echipele au intervenit și într-un scenariu de scurgere a unei substanțe toxice la Întreprinderea Mixtă „Fabrica de brânzeturi din Soroca”. În același timp, s-a exersat instalarea unui baraj pentru a proteja orașul de o eventuală inundare cu apele râului Nistru.

La aplicații au participat reprezentanți ai Primăriei municipiului Soroca și membri ai Comisiei Situații Excepționale municipale Soroca. Aceștia au pus în practică acțiuni de salvare, evacuare și intervenție în situații de urgență.

Scopul instruirii a fost ca echipele să fie pregătite și să știe exact cum să acționeze în cazuri reale.

La final, a avut loc o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale Locale. Aici au fost analizate acțiunile desfășurate și deciziile luate în timpul exercițiilor.

Aplicațiile au fost organizate de Direcția Situații Excepționale din Soroca.