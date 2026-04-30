Copiii au dat viață poveștii „Gogoașa și prietenii săi”

Atmosferă de sărbătoare la IET nr. 1 „Princhidel”, unde copiii din grupa mare au devenit, pentru câteva clipe, adevărați actori. Aceștia au prezentat în fața colegilor și a părinților un spectacol inspirat din povestea „Gogoașa și prietenii săi”.

Micii protagoniști au reușit să redea firul poveștii prin replici, gesturi și multă expresivitate. Personajele au prins viață pe scenă, iar publicul a urmărit cu interes fiecare moment al dramatizării.

Spectacolul a fost rezultatul muncii în echipă, al repetițiilor și al dorinței copiilor de a se exprima liber.

