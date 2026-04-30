Ultima oră! Deputatul sorocean Ion Babici a înregistrat un demers în adresa spicherului Igor Grosu

Prezenți la Forumului Național „Uniți sub Tricolor”, desfășurat la Cetatea Soroca, pe data de 26 aprilie 2026, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, soroceanul Ion Babici și deputatul în Parlamentului României, Alexandrin Moiseev, au primit, din partea organizatorilor textul Apelului adresat Parlamentului României și Parlamentului Republicii Moldova, votat unanim de participanții la eveniment.

Astăzi, 30 aprilie, deputatul Ion Babici a înregistrat un demers în adresa spicherului Igor Grosu, în care i se aduce la cunoștință faptul că, la data de 26 aprilie 2026, în cadrul Forumului Național „Uniți sub Tricolor”, desfășurat la Cetatea Soroca, a fost adoptat, prin exprimarea simbolică a voinței participanților, un Apel adresat Parlamentului României și Parlamentului Republicii Moldova.

Documentul reflectă o inițiativă civică și o poziție exprimată în spațiul public, fundamentată pe repere istorice, juridice și democratice, precum și pe valorile comune ale identității românești și ale parcursului european.

Deputatul Ion Babici solicită Înregistrarea oficială a Apelului în circuitul documentar al Parlamentului Republicii Moldova; Luarea în considerare a acestuia, în limitele competențelor instituționale, în cadrul activităților parlamentare și roagă respectuos să dispună măsurile care se impun. Deputatul sorocean consideră că astfel de inițiative contribuie la consolidarea dialogului democratic și la reflectarea pluralismului de opinii din societate. (Foto: Facebook)