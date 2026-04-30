Elevii din Schineni au învațat cum să spună nu nedreptății

Elevii Gimnaziului Schineni au participat ieri la o lecție specială despre drepturi, respect și egalitate între fete și băieți.

Activitatea a fost organizată pentru ca tinerii să înțeleagă mai bine ce înseamnă să te comporți corect cu ceilalți și cum îți poți apăra drepturile atunci când ești nedreptățit.

Discuția a fost condusă de Varvara Pereteatcu, specialistă din cadrul Centrului de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA. Ea le-a explicat elevilor, pe înțelesul lor, ce înseamnă egalitatea de gen. Le-a vorbit despre ideile greșite care există în societate despre femei și bărbați și cum aceste idei pot afecta viața de zi cu zi.

Elevii au aflat și ce pot face atunci când se confruntă cu nedreptăți. Li s-a explicat unde pot cere ajutor și ce drepturi are fiecare persoană.

Pe parcursul activității, copiii au pus întrebări, au dat exemple și au spus ce cred. Atmosfera a fost deschisă, iar discuțiile i-au ajutat să înțeleagă mai bine importanța respectului reciproc.

La final, elevii au fost încurajați să fie mai atenți la comportamentul lor și să nu accepte nedreptatea. Organizatorii spun că astfel de activități îi ajută pe tineri să devină mai responsabili și mai implicați în comunitate.