Participantele „LEAD-FEM” din Soroca în vizită de studiu la Chișinău / GALERIE FOTO

20 de fete din cadrul Academiei de Liderism „LEAD-FEM” au participat ieri la o vizită de studiu organizată de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA. Activitatea le-a ajutat să înțeleagă mai bine cum funcționează instituțiile statului și cum pot fi implicate în luarea deciziilor.

Prima oprire a fost la Parlamentul Republicii Moldova. Aici, participantele au discutat cu deputatele Tatiana Cucuietu și Marcela Adam. Cele două au vorbit despre parcursul lor profesional, dar și despre provocările întâlnite. Tinerele au aflat cât de important este ca femeile să fie implicate în politică și în viața publică.

Discuțiile au vizat teme actuale. S-a vorbit despre liderism, egalitate de gen și prevenirea violenței în familie. Fetele au pus întrebări și au participat activ. „Discuțiile cu doamnele deputate m-au motivat să cred mai mult în mine și în capacitatea femeilor de a ocupa funcții importante”, a spus Olesea Țui.

Vizita a continuat cu un tur ghidat în Parlament. Participantele au văzut sala plenului și au aflat cum sunt adoptate legile. „Am rămas impresionată de modul în care funcționează Parlamentul. Acum privesc altfel deciziile care se iau la nivel de țară”, a menționat Tatiana Bujor.

În a doua parte a zilei, fetele au ajuns la Centrul de Drept al Femeilor. Aici au discutat cu avocata Tatiana Agachi despre cazuri reale și despre sprijinul oferit victimelor violenței. Experiența a avut un impact puternic. „Vizita la Centrul de Drept al Femeilor m-a emoționat profund. Am realizat cât de important este să susținem femeile care trec prin situații dificile și să nu rămânem indiferenți”, a spus Adriana Covalciuc.

Ziua s-a încheiat la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Participantele au descoperit momente importante din trecutul țării.

Astfel de activități ajută fetele să înțeleagă mai bine realitățile din societate și să se implice activ în comunitate. Prin inițiativele sale, Academia de Liderism „LEAD-FEM” susține dezvoltarea unei generații de fete informate, care își asumă responsabilități și contribuie la schimbări reale în societate.