Cât ar putea costa în acest an o foaie de odihnă la Tabăra „La Dumbrava” din Soroca?

Autoritățile din Soroca pregătesc relansarea sezonului estival pentru copii, prin organizarea taberei „La Dumbrava”, unde 600 de elevi vor avea acces la odihnă în două schimburi, începând cu 19 iunie 2026. Proiectul de decizie al Consiliului Raional Soroca prevede sprijin financiar substanțial din partea statului și a bugetului local, cu accent pe accesul copiilor din categorii vulnerabile.

Inițiativa aparține Consiliului Raional Soroca, care urmează să examineze și să aprobe proiectul de decizie privind organizarea odihnei de vară în Instituția Publică Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbrava”. Potrivit documentului, tabăra va funcționa în două schimburi a câte 10 zile fiecare, în perioada 19 iunie – 10 iulie 2026.

În total, 600 de copii și adolescenți vor beneficia de programul estival. Costul unui bilet este stabilit la 3800 de lei, însă majoritatea locurilor vor fi subvenționate. Astfel, 150 de bilete vor fi acoperite integral din fonduri publice, iar alte 410 vor fi compensate în proporție de 80%, părinții urmând să achite doar 20% din cost. Restul de 40 de bilete vor fi disponibile la preț integral.

Selecția beneficiarilor va fi realizată la nivelul instituțiilor de învățământ, în baza unor criterii clare, care includ vulnerabilitatea socială și meritele elevilor. Distribuirea biletelor va avea loc în urma deciziilor consiliilor profesorale și a consultărilor cu părinții, iar listele finale vor fi transmise Direcției Învățământ Soroca până la data de 22 mai 2026.

Pentru organizarea și monitorizarea întregului proces va fi instituită o comisie raională, formată din reprezentanți ai domeniilor educației, sănătății, protecției sociale și siguranței alimentare. Aceasta va avea rolul de a asigura respectarea normelor legale și a condițiilor de siguranță pentru copii.

Bugetul total estimat pentru implementarea proiectului se ridică la peste 1,8 milioane de lei, fonduri provenite din bugetul de stat și cel al Consiliului Raional Soroca. Autoritățile subliniază că scopul principal al inițiativei este asigurarea transparenței în utilizarea resurselor financiare și facilitarea accesului la odihnă pentru un număr cât mai mare de copii.