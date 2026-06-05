Averea nedeclarată și casa din fabrică a primarului de Comrat

SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Eu trăiesc în baza de fabrică de mobilă demult, deja de 20-30 de ani și eu nu am altă casă, nici apartament, nimic nu am. Eu n-am posibilitate să construiesc o casă și n-am nevoie. Eu demult acolo, din 1997 și eu nu vreau să schimb locul.

Clădirea în care locuiește Anastasov aparține companiei Goliat-Vita SRL, pe care a fondat-o în 1997, și este afacerea lui și a soției sale, Ludmila, fiecare deținând o cotă parte de 50%. Pe un teren de 20 de ari, proprietate municipală, Goliat-Vita SRL a ridicat, în 2001 și, respectiv, 2005, potrivit datelor cadastrale, două imobile: o clădire de circa 359 metri pătrați și un depozit de aproape 250 de metri pătrați. Respectiv, un sfert din acest spațiu ar fi locuința primarului. Mai mult, în 2005, Anastasov, dar și soția sa, au reușit să-și înregistreze viza de reședință la această adresă. Cum a fost posibil acest lucru, ne spune Alexandru Doni, șeful Direcției cetățenie și evidență a persoanelor din cadrul Agenției Servicii Publice .

ALEXANDRU DONI, șeful Direcției cetățenie și evidență a persoanelor, ASP: Înregistrarea, fie la domiciliu, fie la reședință se acceptă exclusiv în încăperi care au statut de locuință. Deci, ele trebuie să fie înregistrate în Registrul bunurilor imobile cu astfel de statut. Din 2013 încoace, este strict reglementat tipul clădirilor în care se permite înregistrarea persoanelor la domiciliu sau la reședință. Dacă ne referim la legislația anterioară, nu era atât de exactă, să zicem, nu erau expres prevăzute aceste lucruri și aici ar putea să existe situații când persoanele au fost înregistrate, spre exemplu, în alte tipuri de încăperi care au un alt statut decât locuință. Reporter: Primarul de Comrat, Sergei Anastasov, are începând cu 2005 viză de reședință într-o clădire a unei fabrici. Cât de corect este acest lucru?

ALEXANDRU DONI, șeful Direcției cetățenie și evidență a persoanelor, ASP: Dacă privind din punct de vedere legal la ziua de astăzi, deci legislația, după cum am spus, nu permite înregistrare în astfel de… Agenția Servicii Publice poate să intervină cu o sesizare în adresa proprietarului încăperii prin care să recomande să se radieze de la evidență.

Reporter: Acum că v-am anunțat despre acest lucru, veți întreprinde ceva? ALEXANDRU DONI, șeful Direcției cetățenie și evidență a persoanelor, ASP: Da, ne vom autosesiza și, evident, că vom întocmi sesizarea respectivă.

Reporter: De ce nu ați schimbat destinația construcției din spațiu comercial în spațiu locativ, dacă tot locuiți acolo și de mulți ani? SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Nu se poate în lege, că este în bază de întreprindere. Cum eu să schimb? Trebuie să cumpăr. Trebuie de vândut, ori cumpărat. Și nici n-am nevoie de asta, eu n-am să schimb niciodată. Acuma trăiesc acolo și gata. Reporter: Dar cât e de corect ca să locuiți într-un spațiu comercial? SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Dar ce, legea nu permite? Permite legea. Eu dorm acolo și mă duc la lucru. Toată ziua la lucru. Unde să dorm eu? Să-mi iau apartament? Să cumpăr un apartament?

Serghei Anastasov este ales pentru prima dată primar al municipiului Comrat în 2015, candidând pe lista formațiunii „Partidul Nostru”, în frunte cu Renato Usatîi. Își păstrează fotoliul și la alegerile locale din 2019, având, de această dată, susținerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, condus de Igor Dodon. Iar la alegerile din 2023 a candidat independent și a obținut, din nou, votul de încredere al locuitorilor municipiului, obținând, astfel, cel de-al treilea mandat de primar de Comrat.

Potrivit ultimei declarații de avere și interese personale pentru anul 2025, Anastasov este milionar în lei. Averea lui și a soției sale, pe care a declarat-o la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), depășește cifra de 5 milioane de lei. În ultima declarație de avere și interese personale pentru anul 2025, primarul a indicat că deține șapte spații comerciale, dar și o altă avere imobilă, cu o suprafață totală de circa 4 395 de metri pătrați și o valoare declarată de peste 1,9 milioane de lei. Informațiile par să conțină erori. Asta, deoarece datele cadastrale arată că el și soția sa dețin șase imobile și se află toate pe strada Lenina de pe malul lacului Comrat. Pe una dintre aceste clădiri apare denumirea firmei Goliat-Vita SRL, semn că acestea sunt folosite pentru activitatea fabricii de mobilă a primarului. Tot pe strada Lenina din Comrat, Anastasov mai are două terenuri, dintre care unul e agricol. Și în cazul dat, primarul nu a indicat cu acuratețe suprafața unuia dintre ele. De asemenea, potrivit declarației depuse la ANI, soția sa deține și două mașini care ar valora doar 20 de mii de lei.

SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: N-am nicio mașină, am numai Skoda de la primărie. Deja, mai mult de zece ani n-am cumpărat nicio mașină. Poate ca gunoiul, deja, eu nu știu, dar eu nu folosesc mașinile. Reporter: Uitați-vă, sunt aici. SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Da. Mitsubishi, nu o folosesc demult. Reporter: Și costă 10 000 de lei fiecare. SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Eu cred că-i gunoi deja asta. Reporter: Soția dumneavoastră ce conduce? SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: O mașină care este cumpărată de fabrica de mobilă. Cu ea lucrează și nu are nevoie să cumpere încă o mașină. Asta nu este, da? E fabrica de mobilă din subordinea soției acum și lucrează cu mașina. Reporter: Totuși, la fel, conform Legii 133 privind declararea averii și intereselor personale, orice bun pe care îl folosiți, chiar dacă nu vă aparține, trebuie declarat. SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Nu, dacă o folosești ca privat, atunci da, dar dacă n-o folosește, dar lucrează cu dânsa.

Anastasov nu a trecut în declarațiile de avere și interese personale și faptul că soția sa deține și administrează încă o afacere. Este vorba despre compania Crazyshelves SRL, pe care a fondat-o în 2021 și care are adresa juridică tot pe strada Lenina din Comrat. De asemenea, nu a declarat, deși legea îl obligă, că el și soția sa sunt acționari ai societății pe acțiuni Ustalic-Comrat SA, iar la secțiunea interese personale – faptul că soția sa administrează Asociația Obștească Charity Wheel. Întrebat în cadrul emisiunii „Interviu cu sens” despre averea și interesele nedeclarate, acesta a răspuns că:

SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Eu o să controlez, nu știu. Eu dau toate actele ce le primesc, eu singur, personal, asta eu declar, că avem angajați. Un primar nu poate să știe tot ce trebuie de declarat.

După emisiune, primarul a depus o declarație rectificată la Autoritatea Națională de Integritate unde a indicat doar firma soției, nu și societatea pe acțiuni Ustalic-Comrat SA și Asociația Obștească Charity Wheel. Iată cum explică demnitarul acest lucru.

SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Nu există Ustalic SRL. Ustalic SRL, deja, demult nu există, din 2000 și ceva. Nu știu. O să întrebăm soția ce mai are acolo, ce activități are. Eu nu știam dacă trebuie să-l punem ori sa nu-l punem. Eu de asta nu știam.

Mai mult, soția primarului, Ludmila Anastasov, deține din 2023 jumătate dintr-o casă cu anexă din orașul Căușeni, care i-a fost donată de tatăl ei. Nici aceste date nu le-am găsit în declarațiile de avere ale edilului, care neagă că soția sa ar fi proprietară.

SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Ea nu este acolo proprietar acum. Când o să fie proprietar, atunci o să declare. Reporter: Acum este proprietar, dar contractul e cu drept ca părinții să locuiască în continuare. Dar proprietar este dumneaei. SERGHEI ANASTASOV, primarul municipiului Comrat: Acesta e un contract cu drept. Când Doamne ferește…, atunci numai. Acum nu trebuie să declare, că ea n-are nimic. Acum n-are drept să între acolo și avere. Ce fel de avere, dacă eu n-am drept? Are înregistrat, dar drept n-are.

În timp ce documentam averea nedeclarată a primarului municipiului Comrat, am solicitat un interviu de la Autoritatea Națională de Integritate, instituție a statului care este responsabilă să asigure controlul averii și al intereselor personale, însă am primit refuz.

SURSA: cusens.md