Știați că economiile mari încep, de cele mai multe ori, cu pași mici?

Sfatul de vineri

În ultimele săptămâni, prin seria „Sfatul de vineri”, am împărtășit recomandări simple și practice despre eficiența energetică și utilizarea responsabilă a resurselor. De la iluminatul eficient și folosirea inteligentă a electrocasnicelor, până la aerisirea corectă a locuinței, colectarea apei de ploaie sau valorificarea energiei regenerabile, fiecare gest contribuie la reducerea consumului și la creșterea confortului în gospodărie.

Deși fiecare acțiune poate părea minoră, împreună acestea pot avea un impact semnificativ asupra facturilor, asupra consumului de resurse și asupra mediului înconjurător. Eficiența energetică nu înseamnă doar economii, ci și un mod mai responsabil de a utiliza resursele de care dispunem astăzi pentru a asigura un viitor mai bun generațiilor care urmează.

Vă mulțumim că ați urmărit seria „Sfatul de vineri” și sperăm că recomandările prezentate v-au fost utile, oferindu-vă idei practice și inspirația necesară pentru a adopta obiceiuri care contribuie la o gospodărie mai eficientă, mai confortabilă și mai rezilientă.

Care dintre sfaturile prezentate în această serie vi s-a părut cel mai util și pe care îl aplicați deja în viața de zi cu zi? Spuneți-ne în comentarii.

Seria „Sfatul de vineri” face parte din campania „Comunități eficiente – comunități reziliente”, realizată de PNUD Moldova, cu sprijinul Suediei și Norvegiei.

SURSA: Serviciul de presă al primăriei Soroca