Nistru nu mai are pete, dar efectele poluării se vor resimți încă o perioadă

Invitat la emisiunea „Cabinetul din Umbră”, ministrul Mediulu,i Gheorghe Hajder, a declarat că autoritățile de mediu nu au identificat noi pete de petrol pe râul Nistru, în zona orașului Vadul lui Vodă, după apariția unor informații în acest sens pe rețelele de socializare.

Ministrul a precizat că pe Nistru sunt menținute în continuare bariere absorbante instalate anterior în zona Arionești și în alte puncte, ca măsură de precauție.

Gheorghe Hajder a subliniat că efectele poluării cu produse petroliere produse recent pe Nistru, pe care a calificat-o drept „fără precedent” pentru Republica Moldova, se vor resimți încă o perioadă.