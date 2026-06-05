Încă 17 cazuri de fraudă telefonică, în ultimele 24 de ore. Victimele au fost prejudiciate de circa 1.000.000 de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 17 cazuri de fraudă telefonică, cu un prejudiciu total de aproximativ 1 milion de lei. Două dintre cazuri au fost comise ieri, iar celelalte au avut loc în zilele precedente, fiind raportate acum de victime.

Cea mai mare sumă pierdută de o victimă depășește 300.000 de lei și a fost raportată la Cahul. Victima, o femeie de 55 de ani, a contractat un credit bancar și trei microcredite, iar banii au fost transferați în trei tranșe (două ridicate în numerar și una prin transfer). În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 236 de tentative de escrocherie.

Recomandări importante: Nu divulgați nimănui datele cardului bancar, codurile SMS sau parolele personale.

Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat convorbirea și contactați direct banca sau Poliția.