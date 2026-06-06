Administratorul unei firme de construcții, reținut. A dosit de stat peste 4 milioane de lei

Un administrator al unei companii de construcții a fost reținut de oamenii legii. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pătit salarii „în plic” la peste 170 de muncitori străini, care lucrau pe șantierele companiei fără contracte de muncă, scrie anticoruptie.md

Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat noi percheziții într-un dosar penal ce vizează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei, anunță Serviciul Fiscal de Stat.

Conform SFS, o companie de construcții din Republica Moldova ar fi ascuns de la stat plata salariilor către peste 170 de muncitori străini, dintre care doar opt erau angajați oficial. În schimb, remunerarea acestora s-ar fi făcut prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale.

În același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass-media, care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale.

„În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, precum și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni ai Uzbekistanului. Totodată, au fost depistați și ridicați bani despre care anchetatorii consideră că ar proveni din activitățile investigate: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei”, concretizează .

În urma perchezițiilor, administratorul companiei de construcții a fost reținut.