Accident pe „zebră”: o femeie s-a ciocnit cu o căprioară

De către
OdN
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 Accidentul bizar a avut loc în orașul ucrainean Mirgorod – O femeie care traversa o stradă pe trecerea de pietoni a fost lovită în plin de o căprioară speriată. Conform imaginilor, animalul aleargă pe stradă, ocolește mai mulți oameni, dar în timpul unui salt nu reușește să o evite pe femeie. Atât animalul cât și femeie se prăbușesc pe asfalt în mijlocul străzii.

 Ulterior, căprioara și-a revenit foarte rapid și a dispărut de la fața locului. Femeia, însă, a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni. Ea a primit ajutor de la martorii accidentului și s-a putut ridica pentru a merge pe trotuar, transmite mediafax.ro cu referire la theworldwatch.com

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OdN
OdN
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