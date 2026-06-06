Accident pe „zebră”: o femeie s-a ciocnit cu o căprioară

Accidentul bizar a avut loc în orașul ucrainean Mirgorod – O femeie care traversa o stradă pe trecerea de pietoni a fost lovită în plin de o căprioară speriată. Conform imaginilor, animalul aleargă pe stradă, ocolește mai mulți oameni, dar în timpul unui salt nu reușește să o evite pe femeie. Atât animalul cât și femeie se prăbușesc pe asfalt în mijlocul străzii.

Ulterior, căprioara și-a revenit foarte rapid și a dispărut de la fața locului. Femeia, însă, a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni. Ea a primit ajutor de la martorii accidentului și s-a putut ridica pentru a merge pe trotuar, transmite mediafax.ro cu referire la theworldwatch.com