Un moldovean, găsit mort într-o mașină furată și scufundată, în Italia

De către
OdN
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Un cetățean moldovean de 37 de ani a fost găsit mort într-un automobil scufundat într-un canal din localitatea Pantigliate, în apropiere de Milano. Mașina fusese declarată furată cu o noapte înainte.

Potrivit tv8.md, automobilul a fost observat în canal de un trecător, care a alertat serviciile de urgență. Ajunși la fața locului, salvatorii au găsit în interiorul vehiculului trupul neînsuflețit al moldoveanului.

Anchetatorii nu au găsit urme de violență pe corpul bărbatului. Una dintre ipoteze este că acesta s-ar fi înecat după ce mașina în care se afla ar fi fost implicată într-un accident și ar fi ajuns în canal. Airbagurile erau declanșate, semn că automobilul ar fi putut lovi ceva înainte să cadă în apă.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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