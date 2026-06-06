Un moldovean, găsit mort într-o mașină furată și scufundată, în Italia

Un cetățean moldovean de 37 de ani a fost găsit mort într-un automobil scufundat într-un canal din localitatea Pantigliate, în apropiere de Milano. Mașina fusese declarată furată cu o noapte înainte.

Potrivit tv8.md, automobilul a fost observat în canal de un trecător, care a alertat serviciile de urgență. Ajunși la fața locului, salvatorii au găsit în interiorul vehiculului trupul neînsuflețit al moldoveanului.

Anchetatorii nu au găsit urme de violență pe corpul bărbatului. Una dintre ipoteze este că acesta s-ar fi înecat după ce mașina în care se afla ar fi fost implicată într-un accident și ar fi ajuns în canal. Airbagurile erau declanșate, semn că automobilul ar fi putut lovi ceva înainte să cadă în apă.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.