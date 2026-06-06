Rănit după ce a încercat să împuște un câine: Un bărbat din Florești a ajuns la spital

A încercat să împuște un câine fără stăpân, dar a ajuns el însuși la spital. Un bărbat de 57 de ani din raionul Florești s-a rănit la mână după ce arma pe care o folosea s-a defectat în momentul tragerii.

Incidentul s-a produs aseară, în satul Vărvăreuca. Contactată de TV8, ofițera de presă a poliției, Lilia Harea, ne-a comunicat că bărbatul deținea legal arma de vânătoare. După incident, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Arma a fost ridicată de polițiști și depozitată conform procedurilor legale, transmite tv8.md

Pe acest caz au fost inițiate verificări, pentru a fi stabilite toate circumstanțele producerii incidentului.