Rănit după ce a încercat să împuște un câine: Un bărbat din Florești a ajuns la spital

De către
OdN
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 A încercat să împuște un câine fără stăpân, dar a ajuns el însuși la spital. Un bărbat de 57 de ani din raionul Florești s-a rănit la mână după ce arma pe care o folosea s-a defectat în momentul tragerii.

Incidentul s-a produs aseară, în satul Vărvăreuca. Contactată de TV8, ofițera de presă a poliției, Lilia Harea, ne-a comunicat că bărbatul deținea legal arma de vânătoare. După incident, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Arma a fost ridicată de polițiști și depozitată conform procedurilor legale, transmite tv8.md

 

Pe acest caz au fost inițiate verificări, pentru a fi stabilite toate circumstanțele producerii incidentului.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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