Un medicament experimental împotriva cancerului a redus sau eliminat unele tumori în stadii avansate

De către
OdN
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 Un medicament experimental pe bază de anticorpi, Amivantamab, a demonstrat capacitatea de a reduce semnificativ sau chiar de a elimina anumite tumori la pacienți cu forme avansate de cancer care nu mai răspundeau la tratamentele standard, relatează publicația The Guardian, citată de moldpres.md

Rezultatele provin dintr-un studiu internațional desfășurat în 11 țări, în cadrul căruia medicamentul a fost administrat unui număr de 102 pacienți diagnosticați cu cancer de cap și gât. Potrivit cercetării, la 43 dintre aceștia tumorile s-au redus considerabil sau au dispărut complet la câteva săptămâni după începerea terapiei.

Rezultate similare au fost observate și în cazul unor pacienți cu cancer pulmonar.

Profesorul Kevin Harrington a declarat că răspunsul la tratament este unul „fără precedent” pentru pacienții ale căror boli deveniseră rezistente atât la chimioterapie, cât și la imunoterapie.

„Pentru această categorie de pacienți, opțiunile de tratament sunt extrem de limitate, iar observarea unui beneficiu atât de pronunțat este remarcabilă”, a afirmat specialistul.

Conform cercetătorilor, una dintre particularitățile medicamentului Amivantamab este faptul că țintește tumorile care nu sunt asociate cu virusul papiloma uman (HPV), forme de cancer considerate, de regulă, mai dificil de tratat.

Medicamentul este aprobat pentru utilizare în Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană încă din anul 2021, însă oamenii de știință continuă să studieze potențialul său în tratamentul mai multor tipuri de cancer.


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