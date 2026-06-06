Viceprimarului municipiului Soroca, Veaceslav Ursu, a participat la Forumului Economic de la Iași

În perioada 4-5 iunie 2026, viceprimarul mun. Soroca, Veaceslav Ursu, participă la cea de-a treia ediție a Forumului Economic de la Iași, România. Eveniment conceput ca o platformă de dezbatere a provocărilor economice atât în context geopolitic euro-regional, cât și prin prisma situației economice interne, urmărind să faciliteze schimbul de informații și încheierea de parteneriate de business, informează Serviciul de presă al primăriei Soroca.

După două ediții de succes, ediția din acest an își propune un program extins și o creștere a internaționalizării. Astfel, pe lângă delegații din Republica Moldova și Ucraina, țări care au fost reprezentate și până acum, sunt prezente și delegații din Polonia, Germania și Marea Britanie.

La Forum au participat antreprenori și manageri, lideri politici și reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ambasadori, consuli și atașați comerciali ai ambasadelor din regiune și ai țărilor investitoare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului universitar. Programul include atât o sesiune plenară, cât și dezbateri în paneluri specializate, precum și sesiuni business-to-business networking