Curtea de Apel, gata să pronunțe verdictul definitiv într-unul dintre dosarele Stoianoglo

Curtea de Apel a numit data când va pronunța hotărârea în dosarul în care fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, este învinuit de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, alături de o fostă subordnată. Ședința de pronunțre este planificată pentru data de 14 iulie, ora 14.00. În februarie 2024, prima instanță l-a achitat pe Stoianoglo, căruia procurorii îi impută acordarea ilegală a unei indemnizației de 270 de mii de lei fostului șef al PCCOCS, Nicolae Chitoroagă, la plecarea din sistem.

Acuzatorii au cerut opt ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru fostul lor șef. De altă parte, Stoianoglo susține că procurorii nu ar deține probe care l-ar incrimina.

„Nu există probe împotriva mea care ar confirma că eu, Alexandr Stoianoglo, semnând ordinul din 2020, aș fi acționat intenționat în scopul favorizării lui Nicolae Chitoroagă, astfel încât acestuia să-i fie achitată ilegal suma de 163 de mii de lei, urmărind scopul de a obține pentru mine avantaje materiale sau nepatrimoniale. Acuzatorii de stat au încercat să inducă în eroare instanța insinuând încălcarea unor instrucțiuni care se referă la proceduri de evidență și a circuitului intern al documentelor Procuraturii Generale”, a declarat Stoianoglo, înainte de ședințade pronunțare de la Judecătoria Chișinău.

De altă parte, unul dintre procurorii de caz, Petru Iarmaluc, spunea că „Stoianoglo recunoștea că nu este permis să fie achitată indemnizația la eliberare, el cunoștea acest lucru, deci a comis un abuz”.

Dosarul a fost înregistrat pe data 13 decembrie 2021 de procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pe cazul Stoianoglo, care informa că procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, este învinuit comiterea în complicitate cu ex-șefa Secției resurse umane, Maria Cobzari, de acordarea abuzivă a indemnizaţiei unice de 270.000 de lei fostului şef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS), Nicolae Chitoroagă, la plecarea din sistem.

Atât Alexandr Stoianoglo, cât şi Maria Cobzari, pledează nevinovat. „Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când în instanţă ajunge un asemenea dosar. Eu nu am semnat nimic în afară de ordinul de demisie a lui Chitoroagă. Eu l-am invitat şi i-am spus că nu poate să mai activeze. Dumnealui a spus că a înţeles şi a plecat. Mai mult nimic”, a comentat pentru Anticoruptie.md Alexandr Stoianoglo, în primele ședințe de judecată. Maria Cobzari a spus că dosarul respectiv nu ar fi altceva decât un show.

Pe 28 februarie 2024, a fost achitat de instanța de fond, iar Procuratura Anticorupţie a atacat sentinta la Curtea de Apel Chişinău.