Cod Galben de instabilitate atmosferică astăzi, în intervalul orelor 13.00-23.00

Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil astăzi, 6 iunie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în intervalul orelor 13.00-23.00.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–30 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.

Totodată, pentru ziua de duminică, meteorologii au emis Cod galben de ploi însemnate cantitativ. Pe arii extinse va ploua, periodic averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²). Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice.

În context, autoritățile recomandă cetățenilor să evite staționarea sub copaci, panouri publicitare sau construcții provizorii în timpul ploilor puternice și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii.