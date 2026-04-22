Val de reorganizări în școlile din raionul Soroca: una propusă spre lichidare, altele spre comasare

Un nou val de reorganizări în sistemul educațional din raionul Soroca prinde contur: mai multe școli primare din sate urmează să fie comasate cu grădinițe, iar o instituție este propusă spre lichidare. Deciziile vin în contextul scăderii dramatice a numărului de elevi și al noilor prevederi legale care impun optimizarea rețelei școlare.

Consiliul Raional Soroca urmează să examineze în luna mai o serie de proiecte de decizie, la inițiativa președintelui raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, privind reorganizarea mai multor instituții de învățământ din raion. Printre acestea se regăsesc școlile primare din satele Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Băxani, Trifăuți și Hristici, care ar urma să fie reorganizate prin fuziune cu instituțiile de educație timpurie din localitățile respective.

Concret, proiectele prevăd contopirea școlilor cu grădinițele existente, în vederea creării unor instituții mixte de tip „școală primară–grădiniță”. Aceste noi structuri ar urma să preia toate drepturile și obligațiile instituțiilor absorbite, inclusiv patrimoniul și personalul, în funcție de deciziile autorităților publice locale.

În paralel, autoritățile propun și lichidarea unei instituții: Școala Primară-Grădiniță din satul Slobozia Nouă. Decizia este justificată prin numărul extrem de redus de elevi – în medie aproximativ 9 copii pe an în perioada 2020–2026 – sub pragul minim prevăzut de legislație pentru funcționarea unei instituții de învățământ.

Potrivit documentelor de fundamentare, reorganizările sunt determinate de modificările recente ale Codului Educației, care obligă autoritățile să reorganizeze instituțiile cu efective mici de elevi pentru a asigura accesul la educație de calitate și utilizarea eficientă a resurselor financiare.

În cazul lichidării școlii din Slobozia Nouă, elevii vor fi transportați gratuit către alte instituții de învățământ, iar personalul va fi notificat privind transferul sau încetarea raporturilor de muncă, conform legislației în vigoare.

De asemenea, toate proiectele prevăd că reorganizarea se va face doar cu acordul autorităților locale de nivelul I, iar cheltuielile vor fi acoperite din bugetele existente, fără alocări suplimentare majore.

Reforma rețelei școlare din raionul Soroca reflectă o tendință la nivel de republică: adaptarea sistemului educațional la realitățile demografice. Deși autoritățile invocă eficiența și calitatea actului educațional, aceste decizii au un impact direct asupra comunităților rurale, unde școala rămâne adesea un pilon social esențial. Urmează ca aleșii raionali să decidă dacă aceste reorganizări vor fi aprobate și implementate începând cu anul de studii următor.

