Drochia a sărbătorit copilăria prin zâmbete, jocuri și voie bună / VIDEO

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, la tabăra „Poienița Însorită” din Drochia a avut loc un eveniment deosebit dedicat celor mai mici membri ai comunității. Copii, părinți și invitați s-au adunat într-o atmosferă plină de culoare, energie pozitivă și momente de neuitat, transformând această zi într-o adevărată sărbătoare a copilăriei.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional Drochia, în frunte cu președintele raionului, Vasile Cemortan, care a susținut desfășurarea unei zile speciale pentru copii, oferindu-le ocazia să se bucure de activități recreative, concursuri distractive, muzică și multe surprize.

Pe parcursul întregii după-amiezi, participanții au avut parte de programe de animație, jocuri interactive, dansuri și momente artistice care au adus zâmbete pe chipurile tuturor. Atmosfera a fost întreținută de animatori talentați, iar fiecare copil a avut posibilitatea să participe la activități pregătite special pentru această ocazie.

Părinții s-au bucurat alături de cei mici, creând împreună amintiri frumoase într-un cadru prietenos și primitor. Entuziasmul copiilor, râsetele și buna dispoziție au demonstrat încă o dată cât de important este să oferim atenție și sprijin generației tinere.

Ziua Copilului la Drochia a fost mai mult decât un simplu eveniment – a fost o celebrare a bucuriei, inocenței și speranței, o zi în care copilăria a fost pusă în centrul atenției și sărbătorită așa cum merită. Prin astfel de inițiative, comunitatea demonstrează că investiția în copii reprezintă investiția în viitor.


