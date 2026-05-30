Doi bărbați condamnați pentru omorul unui consătean la Vărăncău

Doi bărbați au fost condamnați la ani grei de închisoare după ce au fost găsiți vinovați de omorul unui consătean în urma unei agresiuni produse într-o gospodărie din raionul Soroca. Instanța a stabilit că victima a fost bătută cu pumnii și picioarele, iar loviturile aplicate în zone vitale ale corpului i-au provocat moartea.

Sentința a fost pronunțată la 29 mai 2026 de Judecătoria Soroca. Potrivit materialelor cauzei, tragedia s-a produs în noaptea de 2 spre 3 noiembrie 2025, într-o localitate din raionul Soroca, după consumul de băuturi alcoolice. În urma unui conflict izbucnit între participanți, victima a fost agresată de cei doi inculpați, care i-au aplicat multiple lovituri cu pumnii și picioarele.

Expertiza medico-legală a concluzionat că decesul a survenit în urma unui traumatism toraco-abdominal sever, cu lezarea organelor interne. Specialiștii au constatat fracturi multiple ale coastelor și sternului, rupturi pulmonare, leziuni ale ficatului și rinichiului, precum și alte traumatisme grave, toate fiind în legătură directă cu decesul victimei.

În timpul procesului, unul dintre inculpați a recunoscut doar parțial fapta, susținând că nu a avut intenția de a ucide victima, iar celălalt a negat implicarea directă în agresiune. Totuși, instanța a apreciat că declarațiile acestora sunt contrazise de probele administrate, inclusiv de raportul de expertiză, declarațiile martorilor și alte mijloace de probă acumulate în dosar.

Judecătorul a reținut că agresiunea a fost comisă de comun acord, iar loviturile repetate aplicate în zone vitale ale corpului demonstrează existența intenției directe de a suprima viața victimei. Instanța a calificat fapta drept „omorul unei persoane săvârșit de două persoane”, infracțiune prevăzută de articolul 145 alineatul (2) litera i) din Codul penal.

La stabilirea pedepselor, instanța a ținut cont de gravitatea excepțională a infracțiunii și de faptul că aceasta a fost comisă în stare de ebrietate alcoolică, circumstanță considerată agravantă. Circumstanțe atenuante nu au fost identificate.

Prin sentință, unul dintre inculpați a fost condamnat la 17 ani de închisoare, iar celălalt la 16 ani și 6 luni de închisoare. Ambii își vor executa pedeapsa într-un penitenciar de tip închis.

Instanța a admis parțial și acțiunea civilă înaintată de sora victimei. Cei doi condamnați vor achita câte 250.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral. Cererea privind recuperarea prejudiciului material de 50.000 de lei a fost admisă în principiu și urmează să fie examinată separat, în procedură civilă.

Cazul evidențiază încă o dată consecințele dramatice pe care le poate avea violența alimentată de consumul excesiv de alcool. Instanța a subliniat că o pedeapsă severă este necesară atât pentru restabilirea echității sociale, cât și pentru prevenirea unor fapte similare în viitor.