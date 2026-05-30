Revine Marea Britanie în UE la șase ani de la Brexit? Bre-entry ar putea fi noua dramă geopolitică

Imaginați-vă scena, într-un moment din anii 2030. Trei duzini de lideri ai statelor membre ale Uniunii Europene se înghesuie în jurul unui birou aurit, într-o sală încărcată de istorie, poate la Versailles, Sarajevo sau Roma. Prim-ministrul Spaniei semnează un document gros din pergament, apoi îi pasează stiloul Mont Blanc cancelarului german, apoi președintelui Ucrainei. Atmosfera este una veselă, în timp ce, unul câte unul, sunt adăugate semnături pe „Tratatul de aderare a Regatului Unit la Uniunea Europeană (versiunea 2.0)”, scrie The Economist.

Pe măsură ce stiloul ajunge la președintele Franței, aceasta pare să ezite pentru o secundă, poate amintindu-și de vechile titluri din tabloide despre banane curbate și rabaturi bugetare. În cele din urmă, vine rândul prim-ministrului britanic de la acel moment. Dintr-o singură mișcare, Brexit este anulat; singurul membru care părăsise îmbrățișarea UE este acum din nou în interiorul ei. În timp ce șampania pocnește, puțini mai pot auzi cuvintele unui domn în vârstă din galerie, un anume Nigel Farage, care protestează vag despre „voința poporului”. Bine ați revenit, Marea Britanie! Națiunea rătăcitoare se întoarce acasă!

Ceea ce altădată ar fi părut un vis al susținătorilor rămânerii în UE nu mai pare acum atât de absurd. Pentru prima dată de la referendumul Brexit din iunie 2016, ideea unei cereri de revenire în Uniunea Europeană apare pe orizontul politic britanic.

Ideea de „Bre-entry”, vehiculată în rândul politicienilor laburiști

Este adevărat, deocamdată ideea de „Bre-entry” este vehiculată mai ales în rândul politicienilor laburiști, care o folosesc pentru a atrage simpatia membrilor de partid înaintea unei posibile provocări la adresa lui Keir Starmer; unii speră chiar să îi ia locul în funcția de prim-ministru.

Este adevărat, de asemenea, că euroscepticii din partidul Reform UK al lui Nigel Farage sunt mult în fața în sondaje. Totuși, revenirea în UE pare să rezoneze cu mulți alegători britanici, dintre care majoritatea consideră că ieșirea a fost o greșeală. Ideea nu pare să dispară prea curând. Pe măsură ce tot mai mulți politicieni de la Westminster declară că susțin o cerere de revenire, UE ar putea fi nevoită, la un moment dat, să spună ce părere are despre ideea ca Marea Britanie să se întoarcă în uniunea pe care a părăsit-o în grabă.

Starea actuală a relațiilor dintre Marea Britanie și UE nu oferă prea multe indicii despre un eventual răspuns de la Bruxelles. De la oficializarea „divorțului” în 2020, cele două părți au negociat lucruri relativ minore, precum armonizarea regulilor privind siguranța alimentară și altele similare. Acestea sunt în sfera funcționarilor de nivel mediu din instituțiile europene.

În schimb, o cerere de „Bre-entry” ar fi analizată de liderii naționali ai UE, la Paris, Berlin și în alte capitale. Mulți ar vedea argumente în favoarea revenirii Marii Britanii. Orice uniune ar avea de câștigat din readucerea unui stat G7, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, cu arme nucleare proprii și cu cel mai mare centru financiar al Europei.

Marea Britanie a fost întotdeauna un membru pe jumătate implicat în UE

Aceiași factori care îi determină pe unii britanici să discute despre revenire, o ordine globală haotică, în care SUA și China concurează pentru supremație, iar puterile medii caută siguranță, ar putea influența și UE să accepte „Bre-entry”. În întreaga Uniune, sondajele arată că cetățenii ar primi cu deschidere ideea revenirii Marii Britanii.

„Nu atât de repede”, ar putea replica unii diplomați. Marea Britanie a fost întotdeauna un membru pe jumătate implicat în UE. A cerut derogări de la unele dintre cele mai importante politici ale blocului, în special moneda euro și zona Schengen, fără controlul pașapoartelor, ca să nu mai vorbim de reducerile la contribuția la buget.

De ce ar readuce Uniunea „echipa dificilă” într-un club pe care oricum îl considera funcțional și fără ea? De la plecarea Marii Britanii, UE a avansat cu proiecte de federalizare pe care prim-miniștrii britanici probabil le-ar fi blocat în mod constant la summituri. Cheltuielile UE sunt finanțate acum parțial din datorie comună între cele 27 de state membre, un subiect tabu pentru Londra. Uniunea a adoptat idei franceze despre politică industrială și „autonomie strategică”, parțial pentru că nu mai există veto-ul britanic.

În teorie, cererea de readerare a Marii Britanii ar fi tratată la fel ca a altor state, precum Ucraina sau Serbia, care au cerut oficial aderarea. În practică, ar fi și mai ușor, și mai dificil. Ca fost membru, ale cărui reguli sunt încă apropiate de acquis-ul comunitar (totalitatea legislației UE pe care trebuie să o adopte orice candidat), Marea Britanie ar putea avansa mai repede decât majoritatea.

Partea dificilă, pe lângă veto-ul fiecărui stat membru, este că unii ar putea insista ca Marea Britanie să adopte euro și să intre în Schengen. Aceasta ar putea fi o probă a seriozității noii candidaturi. În practică, ar fi ușor pentru Londra să promită aderarea „când condițiile vor fi potrivite”, fără ca aceste condiții să fie vreodată îndeplinite. Reducerea de buget de care beneficia anterior probabil ar dispărea oricum.

Întoarcerea la expeditor

Principalul motiv de reticență din partea UE este îndoiala că Marea Britanie ar putea fi un membru pe termen lung. Să ai un stat care părăsește uniunea o dată poate fi considerat un accident; să se întâmple din nou ar părea neglijență.

În practică, spune Charles Grant de la Centre for European Reform, UE ar dori un consens politic larg în Marea Britanie înainte de a discuta condițiile revenirii, astfel încât guvernele viitoare să nu anuleze ceea ce s-a negociat anterior. Asta ar putea însemna sprijin din partea conservatorilor (puțin probabil în prezent) sau o slăbire a influenței politice a lui Nigel Farage.

Chiar și așa, răbdarea ar fi necesară. Prima cerere a Marii Britanii de aderare la UE, în 1961, a avut succes abia după 12 ani și după două veto-uri franceze. Un scenariu similar ar însemna că ar trece mai bine de o generație între referendumul din 2016 și revenire.

Drumul ar fi lung, complicat, dar în viziunea autorului, ar merita. Britanicii ar corecta o greșeală care i-a făcut mai săraci și mai izolați. Pentru UE, câștigul ar fi și mai mare: consolidarea proiectului european, cu britanici „reeducați” care se întorc la negocieri nocturne despre cotele de pescuit.

SURSA: mediafax.ro