„Adio an școlar” la Școala de Muzică „Simion Gogu” – concert plin de emoție și talent

Într-o atmosferă plină de emoție, muzică și aplauze, la Școala de Muzică „Simion Gogu” a avut loc concertul de totalizare cu genericul „Adio an școlar”, eveniment care a marcat încheierea anului de studii.

Elevii instituției au urcat pe scenă și au oferit publicului momente artistice deosebite, demonstrând talent, muncă și pasiune pentru muzică. Interpretările instrumentale și vocale au fost răsplătite cu admirația și aplauzele celor prezenți.

Profesorii au fost apreciați pentru dedicarea și implicarea de care au dat dovadă pe parcursul anului, iar părinții – pentru sprijinul oferit copiilor în dezvoltarea lor artistică.

La finalul evenimentului, elevii au fost felicitați pentru rezultatele obținute și pentru perseverența demonstrată de-a lungul anului școlar. Conducerea instituției le-a urat tuturor o vacanță frumoasă, plină de inspirație, odihnă și noi realizări artistice.