Ședință de totalizare a activităților educaționale în raionul Florești / GALERIE FOTO

Dorina Cioca
Directorii instituțiilor de învățământ din raionul Florești s-au întrunit recent în cadrul unei ședințe de totalizare a activităților educaționale, desfășurată într-un format interactiv și axat pe colaborare și schimb de experiență.

Evenimentul a fost organizat de șefa Direcției Generale Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești, Diana Pantaz, în colaborare cu directoarea Gimnaziului Băhrinești, Larisa Josan.

În cadrul întâlnirii au fost discutate rezultatele activităților desfășurate pe parcursul anului de studii, provocările din sistemul educațional, dar și modalitățile prin care instituțiile de învățământ pot colabora mai eficient pentru a îmbunătăți procesul educațional.

Participanții au avut posibilitatea să împărtășească experiențe, idei și exemple de bune practici din activitatea instituțiilor pe care le conduc. Accentul a fost pus pe implicare activă, inovație și consolidarea relațiilor profesionale dintre managerii școlari.

Reprezentanții Direcției Generale Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești au menționat că astfel de întâlniri contribuie la dezvoltarea unui sistem educațional mai eficient și mai bine conectat la necesitățile elevilor și profesorilor.

La final, organizatorii au adus mulțumiri tuturor directorilor pentru participare, deschidere și contribuția adusă la dezvoltarea educației în raionul Florești.


