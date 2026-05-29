Circa 400 de mii de cărți de identitate de tip nou au fost perfectate de ASP

Agenția Servicii Publice (ASP) a perfectat circa 400 de cărți de identitate de tip nou, document care urmează să înlocuiască treptat actualul buletin de identitate. Datele au fost prezentate astăzi de directorul instituției, Mircea Eșanu, transmite MOLDPRES.

„Acum un an am lansat cartea de identitate. Vreau să vă spun că ne apropiem de borna de 400.000 de cărți identitate deja eliberate”, a declarat Mircea Eșanu, la o conferință de presă.

Noua carte de identitate a fost pusă în circulație la începutul lunii aprilie 2025. Primul milion de cărți de identitate vor fi eliberate gratuit persoanelor care solicită actul pentru prima dată, cu termen de perfectare în 20 zile lucrătoare. Măsura are scopul de a facilita tranziția către noul format și de a încuraja cetățenii să își actualizeze documentele într-un termen cât mai scurt.

Noua carte de identitate poate fi solicitată începând cu vârsta de 14 ani. Cererea poate fi depusă la orice centru multifuncțional al Agenției Servicii Publice, indiferent de locul de domiciliu sau de reședință al solicitantului, ceea ce simplifică accesul la serviciu pentru cetățenii din întreaga țară.

Autoritățile precizează că și cetățenii aflați peste hotare pot obține documentul. În acest caz, solicitarea se face prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, care preiau cererile și le transmit pentru procesare.

Valabilitatea cărților de identitate este diferită, în funcție de vârsta titularului: de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 – 7 ani; de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 7 – 14 ani; de 10 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 70 ani; nelimitat, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

Cartea de identitate nu are un caracter obligatoriu pentru persoanele care deja dețin un buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova valabil.