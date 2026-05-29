Cu emoții și multă bucurie, astăzi a avut loc festivitatea de rămas-bun pentru micii absolvenți ai grupei pregătitoare „Clopoțeii”. Evenimentul a marcat încheierea unei etape frumoase din copilăria celor mici, plină de jocuri, descoperiri, prietenii și momente memorabile.

Dragi copii, vă dorim un drum luminos spre școală, mult succes, curaj și bucuria de a descoperi în fiecare zi lucruri noi. Păstrați mereu în suflet amintirile frumoase ale anilor petrecuți la grădiniță, alături de educatori și prieteni.

Totodată, aducem mulțumiri părinților pentru colaborare, susținere și încredere, precum și cadrelor didactice pentru dedicarea, răbdarea și dragostea oferită copiilor zi de zi.

1 de 7